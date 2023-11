Dobrá práce! Druholigoví volejbalisté České Lípy doma jako první obrali o body vedoucí tým tabulky. Lokomotiva na vlastní palubovce porazila celek TJ Praha 3:2 a 3:1. Ve třetí nejvyšší soutěže jí aktuálně patří čtvrté místo.

Volejbalisté České Lípy (bílá) doma dvakrát porazili Pragu. | Foto: Jaroslav Marek

„Na začátku bych chtěl říct, že to jsou pro nás důležité výhry. Ale zase bych to nepřeceňoval. Soutěž je teprve na začátku, některé týmy mají lehčí a některé těžší los. Teď třeba jedeme do Příbrami, která je předposlední a měli bychom být favorité. Ale rozhodně to tak nebude,“ řekl na úvod Jan Charousek, hrající trenér Lokomotivy.

Ta vstoupila do bitvy s lídrem tabulky špatně a první dva sety prohrála. „Soupeř byl lepší jak v obraně na síti tak v poli. Pak se to ale otočilo, hru jsme zlepšili a utkání zcela obrátili. Na koukání to byl hezký volejbal, hnala nás početná divácká kulisa, možná jedna z nejvyšších za poslední dobu. Za to patří fanouškům dík,“ zdůraznil Charousek.

Českolipské na zápas posílil Jakub Rataj, staronová posila. „Kuba byl určitě znát. Zajímavostí je, že za Pragovku hrál Beneš, bývalý parťák mistra světa Ondřeje Perušiče,“ usmál.

Ve druhém zápas Lokotka vyhrála 3:1. „Chtěli jsme zlepšit to, co nám nefungovalo na začátku prvního zápasu. To se nám podařilo a máme druhou výhru,“ poznamenal.

Na Českou Lípu teď čekají hned čtyři venkovní zápasy, doma se představí až v lednu 2024. „To bude těžké období, musíme vydolovat co nejvíce bodů. Pak nás zase čeká dlouhá domácí série, kdy budeme chtíti útočit na první trojku. Na začátku sezony jsem říkal, že budu rád i za čtvrté místo, takže zatím umístění v tabulce odpovídá týmovým možnostem,“ dodal Jan Charousek.

Lokomotivu teď postupně čekají venkovní zápasy na půdě Příbrami, Netolic, Modřan a Karlovarska.