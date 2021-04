„Sparta vyhrála zaslouženě, my máme konec sezóny a budeme vyhlížet lepší zítřky," stručně shrnul zápas Karel Kruliš, trenér České Lípy. V poločase Sparta vedla 3:1, po půl hodině hry snížil na 4:2 Abrhám, Démoni byli stále na dostřel. Jenže pak Sparta čtyřmi góly rozhodla o osudu zápasu.

„Jeli jsme do Lípy vyhrát, což jsme zvládli. První poločas se mi nelíbil, kluci se nedokázali dostat do tempa, pak jsme začali jinak střídat a už se to zlepšilo. Po půli jsme si řekli, co budeme hrát a perfektně to dodrželi. Sice jsme udělali rychle pět faulů, ale poté jsme hráli patnáct minut bez faulu, takže to nás netrápilo. Děkuji klukům za výkon, teď některé čeká reprezentace, zbytek bude odpočívat a připravovat se na utkání s Libercem," řekl Ago Simitči, prezident pražské Sparty.

FC Démoni Česká Lípa - AC Sparta Praha 3:8 (1:3)

Branky: 8. Havrda, 30. Abrhám, 32. Havrda (Rott) – 3. Gabčo, 11. Gabčo (Křivánek), 19. Gabčo (Křivánek), 26. Gabčo (Diego), 32. Gualda (Diego), 33. Vokoun, 33. Křivánek (Vokoun), 35. Křivánek (Vokoun).

R: Nešněra – Laštovička. ŽK: Hrubý, Švec, Abrhám, Caizl - Diego.

Čes. Lípa: Kirov, Mareš – Rott, Švec, Havrda, Hrubý, Klimt, Zapletal, Abrhám, Bialek, Caizl.

Tabulka futsal.Zdroj: DENÍK