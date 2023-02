František Just přivezl z mistrovství světa v Ománu dvě medaile

Veterán českolipské Lokomotivy a reprezentant České republiky ve stolním tenisu v kategorii do 75 let František Just byl velmi úspěšný na právě skončeném Mistrovství světa v ománském Muscatu.

František Just (vpravo) a Milan Rakovický (vlevo). | Foto: Zdroj: Martina Krutinová