Česká Lípa, Španělsko - Mezi 4 561 účastníky 18. mistrovství světa veteránů hráčů a hráček starších 40 let, ve španělském Alicante, byl i František Just, hráč českolipské Lokomotivy.

Reprezentant České republiky, stolní tenista František Just z České Lípy (vpravo), na snímku společně s čínským soupeřem Vangem z Číny. | Foto: archiv Fr. Justa

Stolní tenisté ze 75 států celého světa bojovali na 170 stolech celý týden o tituly. Jako vždy patřili mezi nejlepší muži z Číny a ženy z Japonska. Další, kdo výrazně promluvil do pořadí mezi nejlepšími, byli reprezentanti Německa.

František Just v kategorii M65 vyhrál svou skupinu, když postupně porazil Angličana Hynese 3:1, potom Číňana Yanga, reprezentujícího domácí Španělsko 3:0 a v utkání o prvenství i třináctého nasazeného a největšího favorita skupiny Sonenbergera z Německa po velkém boji 3:2.

Díky tomuto vítězství postoupil českolipský veterán do vylučovacího pavouka rovnou do druhého kola, kde zvítězil na Burynem, reprezentantem Ruska 3:1. Dalším soupeřem byl druhý největší nasazený Vang z Číny. Ten již byl nad síly Františka Justa a porážka 3:0 byla zasloužená. To znamená, že František Just nakonec neobhájil umístění mezi 32 nejlepšími veterány z minulého mistrovství světa na Novém Zélandě před dvěma lety.

Ovšem ve čtyřhře se mu to podařilo. Zde se spolu s Milanem Rakovickým spoluhráčem a velkým kamarádem z Brna, probojovali mezi 32 nejlepších párů světa v kategorii M65.

Po vítězství ve skupině, kde postupně porazili soupeře ze Švédska, Itálie a Německa, postoupili z prvního místa se ztrátou jediného setu. Po překvapivém vítězství s další velmi silnou dvojicí hráčů Švédska narazili Just a Rakovický na první nasazenou dvojici a budoucí mistry světa Pedersena a Ovoha, s nimž prohráli 0:3.

I přesto je umístění a vyrovnaná hra s nejlepšími hráči světa na nejlépe obsazeném turnaji v historii veteránského hnutí obrovským úspěchem. Za dva roky přivítá nejlepší veterány světa americké Las Vegas.