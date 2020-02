V Plzni jste nebyl spokojený s herním vytížením. Jak moc jste se zabýval myšlenkou odejít do jiného klubu?

Ta myšlenka byla na místě. V Plzni došlo k obměně kádru, přišel i nový trenér, který mě přeřadil do béčka. Začal jsem tedy hledat jiný tým, za který bych mohl hrát. Chtěl jsem hrát ligu a být v klubu, kde by mi to celé dávalo nějaký smysl. To se i povedlo.

Nakonec jste si plácl s Českou Lípou. Proč právě Démoni?

Bylo to jedno z těch jednodušších rozhodování. Chtěl jsem poznat nový klub, novou atmosféru, třeba i to, jak onen klub pracuje. Pan Kruliš (trenér České Lípy, pozn. red.) o mých patáliích v Plzni věděl a shodou okolností Česká Lípa v té době hrála v Plzni v rámci juniorské ligy. S panem Krulišem jsme se potkali, nastavili si podmínky a v podstatě bylo hotovo.

Klub bojuje o play off, zároveň ale i o záchranu a vy máte v lize odehráno přes sto utkání. S čím do Lípy přicházíte?

Já si sem jdu zahrát play off! Chci Démonům pomoct dostat se do vyřazovacích bojů a ideálně s předstihem, aby bylo vše jasné.

S Démony už trénujete. Jaké jsou vaše první dojmy z šatny?

Něco už jsem ve futsale zažil, mohu porovnávat. Je to super, líbí se mi tu! Tréninky provází pohoda, sranda, kluci mě přivítali perfektně. Znal jsem z mládežnických reprezentací Petra Zapletala, ale třeba i Tomáše Abrháma či Michala Bartůňka. Nějaké zápisné ještě neproběhlo, ale to asi ještě přijde, třeba při prvním gólu či při prvním startu. Uvidíme, co kluci chystají. Zatím mi nic neřekli. Možná úmyslně.

Jak vám zatím sedí dojíždění do České Lípy?

Dojíždím, to je pravda. A musím říct, že jsem to tak nechal trochu úmyslně, abych zjistil, zda se to dlouhodobě dá takhle dávat. Na Plzeňsku mám přítelkyni, kterou tímto srdečně zdravím, něco se najedu. I když je fakt, že mám rodiče v Ostravě a do Lípy je to o trochu kratší (smích).

Stihl už jste poznat i město?

Jo, stihl. Hlavně poprvé, kdy mi v autě nešla navigace a já bloudil městem, abych našel halu (smích). Nakonec jsem to ale zvládl. Až bude trocha času, určitě si chci město prohlédnout podrobněji.

Na seniorské futsalové scéně působíte přes deset let. Jak moc se český futsal od vašich začátků změnil?

V dnešní době je víc faktorů, proč se futsal mění. Jde dopředu. Je rychlejší, takticky vyspělejší, v české lize hraje víc cizinců, díky tomu šla soutěž dost nahoru. Před deseti lety se hrálo pomaleji. Je to dnes celé propracovanější. A nejen ve futsale, v každém sportu.

Jaroslav SLAVÍK

Narozen: 16 srpna 1992 v Ostravě

Přezdívka: Sláva

Kariéra: CC Jistebník, Tango Brno, Agromeli Brno, Baník Ostrava, Ocel Třinec, Interobal Plzeň, Česká Lípa

Zápasy v lize: 116

Góly v lize: 26

Asistence v lize: 16

Rodina: přítelkyně Lucie

Oblíbené jídlo: fazole

Oblíbené pití: Coca Cola