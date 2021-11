Futsalisté Liberce vyrazili do Mělník z touhou bodovat. V poločase vedli 2:1, ovšem po změně stran třikrát inkasovali a Mělník bral tři body za výhru 4:2.

„Zápas v Mělníku jsme si prohráli sami. Není možné, abychom dostávali tak jednoduché góly! To prostě nejde, tím se sami připravujeme o body. Měli jsme hodně balón na svých sálovkách, pohybovali se, dostávali se do zakončení, ale jen nám chybělo ještě lepší řešení některých situací a přesnější zakončení,“ zlobil se Karel Vrabec, kouč Liberce.

„V prvním poločase jsme si úplně nevěděli rady, jak hrát do Libercem velmi dobře organizované obrany, který do útoku převážně využíval brejkové či nacvičené situace. Proto jsme i za mě poločas po zásluze prohráli. Do druhého jsme si řekli, jak chceme hrát. Těší mě, že jsme to plnili a utkání otočili. Jsou to pro nás důležité body, které nás snad nastartují k ještě lepším výkonům. Rád bych ještě poděkoval divákům v hale, kteří dnes byli velmi cítit a hnali nás za obratem v utkání,“ zdůraznil Jan Žežulka, brankář Mělníka.

Démoni z České Lípy statečně bojovali na palubovce Sparty. Ještě v 39. minutě držela Lípa remízu 1:1. Jenže pak se trefil domácí Neves, do prázdné branky pak rozhodl Hora. Démoni padli 1:3.

„Ze zápasu jsem zklamaný, dnes jsme měli odvážet body. Kluky musím pochválit za přístup. Splnili vše, co měli, skvěle zachytal Milen Kirov a tím nás držel stále v naději na bodový zisk, ale pak přišla opět chyba která nás stala body,“ kroutil hlavou Karel Kruliš, kouč České Lípy.