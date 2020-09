Letos to není poprvé, kdy Česká Lípa nastoupí v úvodním kole právě proti Helasu. „Myslím, že ten los je poněkud zvláštní, že druhou sezónu začínáme proti Helasu,“ poznamenal trenér Démonů Karel Kruliš a dodal, že se jeho tým utká na úvod ročníku se soupeřem srovnatelné kvality.

Vzájemným zápasem pro oba kluby začínala nedohraná sezóna 2019-2020. Démoni hráli v Brně a remizovali 2:2. Česká Lípa se na první mistrovský zápas těší. „První kolo je tady, nesmírně se na něj těšíme. Po zhruba měsíci a půl přípravy a tvrdé dřině přijde konečně soutěžní utkaní a to se soupeřem, který má velice kvalitní tým, ale náš cíl bude potvrdit, že chceme doma bodovat a zbytečně neztrácet. Pevně věřím, že se liga rozeběhne a všem týmům se vyhne jakékoliv onemocnění a liga bude v plném proudu plynout,“ přeje si trenér Démonů Karel Kruliš.

VYROVNANÁ BRANKÁŘKÁ DVOJICE

Futsalový klub v České Lípy posílil v průběhu přípravy brankář Martin Mareš. „O Martina už jsem se zajímal minulou sezónu, ale jelikož je Martin výborný kluk a skvěle zapadá do osy týmu jak charakterově, tak herně, tak minulý rok už přislíbil účast v jiném týmu. Ale můj zájem trval dostat Martina k nám, tak jsem si za tím i s pomocí několika hráčů šel a klaplo to. Jsme za jeho příchod nesmírně rádi,“ poznamenal Kruliš.

Právě Martin Mareš by se měl v brance střídat s Milenem Kirovem. „Prostor bude dostávat gólman, který je na daného soupeře vhodnější,“ poznamenal Kruliš. Zatím poslední posilou Démonů je Pavel Caizl, který přichází z FK Kladno.

GENERÁLKA NA LIGU VÝSLEDKOVĚ NEVYŠLA

Poslední přípravný zápas sehráli futsalisté České Lípy proti Slavii Praha, které podlehli 1:4. Jedinou branku Démonů zaznamenal Fichtner Tomáš. „Slavia byla lepší v prvním poločase, byla víc na míči, my jsme se snažili víc bránit, pak jsme se dostali do tempa a zápas byl více vyrovnaný. Celkově to byla dobrá příprava. Je škoda, že jsme nedali své šance, proti takovému soupeři se musí proměňovat o to víc,“ poznamenal Kruliš. Posledním přípravným utkáním měl být souboj s Ústím, ale ten byl zrušený.

Úvodní mistrovský zápas hrají Démoni v pátek.