Výkonný výbor na svém distančním zasedání přijal jasné stanovisko. „VV SFČR schválil návrh podání žádosti na NSA o udělení výjimky pro možnost zahájení 1. FUTSAL ligy nejpozději 1. 1. 2021, pokud vyhlášená opatření neumožní hrát dříve,“ stojí v Komuniké z výkonného výboru.

Zástupci klubů se už dříve shodli na tom, že za současných podmínek není možné restartovat ligu. Důvodem je mimo jiné nutnost testování hráčů. „ Pokud bychom si měli financovat koronavirové testování, bylo by to pro všechny týmy velmi finančně náročné. Prakticky jednohlasně se zástupci všech dvanácti týmů z nejvyšší soutěže shodli, že do testování nepůjdou,“ poznamenal trenér Démonů Česká Lípa Karel Kruliš a pokračoval. „Pokud by hlavní hygienička povolila hrát bez nutnosti testování, tak bychom s začátkem soutěže souhlasili a chtěli bychom hrát. Pokud bychom měli jako klub každý týden testovat všechny hráče a další lidi, kteří na utkání musí být, tak to nejsme schopni ufinancovat,“ sdělil Kruliš.

Přesné datum restartu futsalové nejvyšší soutěže stále není přesně stanoveno. Až to bude možné, naváže se na původní rozpis a bude se pokračovat dál. Česká Lípa je v aktuální tabulce šestá s pěti odehranými zápasy. Momentálním lídrem ligy je Interobal Plzeň a druhý je Svarog Teplice.