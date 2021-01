Jak jste se připravovali na restart soutěže?

Pokud jde o fyzickou přípravu, tak té jsme se věnovali zhruba měsíc možná měsíc a půl. Posledních deset dnů jsme se připravovali herně. Středeční trénink byl zaměřený pouze na soupeře z Liberce.

Mohl byste být konkrétnější?

Restart soutěže bude těžký. Na trénincích v hale jsme se připravovali proti sobě. Herní praxi nemáme, takže nevíme, co od utkání očekávat. Myslím, že to pro nás i pro Liberec bude velká neznámá. Oba kluby jdou do prvního ostrého zápasu. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tréninky nám v tomto ohledu příliš nepomohly.

Jak to máte s testy proti koronaviru?

Musíme mít negativní testy maximálně 48 hodin staré. Jezdí k nám zdravotnice s lékařem, kteří nám dělají testy a máme na to doklad.

Jak dopadly testy před derby s Libercem?

Negativně, máme k dispozici kompletní sestavu.

Jaké bývají zápasy proti tomuto soupeři?

Derby s Libercem bývají vyhrocená prakticky vždy. Jsou to vyrovnaná utkání, která nemají favorita. Vybavuji si, že předchozí vzájemné zápasy byly vyrovnané. Nebývají velké rozdíly mezi týmy. Bilanci s Libercem máme poměrně vyrovnanou a obvykle rozhodují maličkosti a individuální chyby. Myslím si, že to bude platit i v pátek. Zápas by to měl být vyrovnaný a budeme se oťukávat.

Potkávají se sousedé v tabulce. Bude to o to víc vyrovnanější?

Stoprocentně ano. Myslím si, že máme vyrovnané kádry, jsme na stejné úrovni, takže očekávám vyrovnané utkání. Pevně věřím, že z Liberce nějaké body odvezeme. Nechceme odjet s prázdnou.

Bude hrát roli i to, který tým dá první branku?

Rozhodně ano, bude to o tom, který tým udělá chyby, a zda se z inkasované branky dokáže oklepat. Bude to těžký zápas, zatím ještě nemám jasno o tom, jak poskládám čtyřky. Měli jsme nějaký problém na tréninku, uvidíme, jak se to vyvine. Netušíme, v jaké sestavě nastoupí soupeř z Liberce. Po prvním poločase uvidíme, jak na tom jsme a podle toho upravíme hru pro další průběh.

Na zápas se těšíte, že?

Od pondělí jsem nastartovaný, těším se. Ale máme hodně práce kolem chodu klubu a testů, takže na to člověk tolik nemyslí. I na klukách je vidět, že se ostrý zápas blíží a těší se na něj. Utkání s Libercem bude hodně pikantní.

Momentálně jste v tabulce šestí. Jste s tímto umístěním spokojený?

Byl bych rád, kdybychom páté šesté místo udrželi. Každý rok jsme bojovali o setrvání v nejvyšší soutěži, letos je nesestupová, takže pád nehrozí. Chceme se dostat do play-off a pokusit se o co nejlepší výsledek.

Zmínil jste play-off, proti kterému týmu byste rád hrál?

Chrudim, Plzeň, Slavia a Teplice budou v horní části tabulky, to je jasné. Z těchto týmů si slabšího soupeře nelze vybrat. Z mého pohledu by byl pikantní souboj se Slavii. Máme úzké vztahy a navíc já jsem obecně velký slávista.

Futsalové kluby mohou žádat o dotace. Využili jste této možnosti?

Ano, žádost jsme podali a máme ji i schválenou. 1. Futsal liga byla zařazená na seznam podporovaných sportů dotačního programu COVID-Sport 2. Získané peníze nám pokryjí testování a věci s tím spojené.

Maximální možná částka, o kterou lze žádat, je 500 tisíc korun. Získali jste ji?

Ano, dosáhli jsme na půl milionu korun. Myslím, že tato částka pokryje testování. Uvidíme, jak se situace vyvine. Peníze využijeme na testování. Pokud by nám nějaké finance zbyly a mohli bychom je použít do rozpočtu klubu, určitě bychom je využili.