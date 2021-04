Zpackaný ročník. Futsalový klub z České Lípy je s osmi body na posledním místě, naposledy vyhrál ve 4. kole a od té doby získal jediný bod. Naposledy svěřenci Karla Kruliše prohráli právě v Brně, když nestačili na Žabinské Vlky.

„Přestože jsme do utkáni nevstoupili špatně, soupeř zaslouženě šel do vedení. V předchozích zápasech jsme se mohli vymlouvat na smůlu a litovat neproměněných šancí, dneska si to nemyslím. Bohužel se ukázalo, že v momentálni formě jsme na posledním místě tabulky zcela zaslouženě," nechal se slyšet Petr Zapletal, hráč Démonů z České Lípy.