„Musíme nastoupit zodpovědně a mít čisté hlavy. Chceme ukázat, že umíme hrát futsal a dokážeme se připravit i na silné týmy. Základem všeho je důsledná obrana, nesmíme jančit,“ má jasno trenér České Lípy Karel Kruliš.

Jeho svěřenci v pátek nezvládli domácí bitvu s Mělníkem. Ačkoliv vedli 2:0, prohráli 4:6 a připsali si sedmou porážku v řadě! Plzeň naopak ve šlágru remizovala 3:3 s Chrudimí a drží čelo tabulky. „Je to prostě v hlavách. Proti Mělníku jsme byli lepší a vedli 2:0. Pak dostaneme hloupý gól a najednou se začneme strachovat o výsledek. To nás sráží dolů. Myslím si, že nám hodně uškodila porážka v Ústí. Snažíme se nedělat chyby, ale díky tomu strachu je vytváříme. Nehrajeme uvolněně, je to pořád pod určitým tlakem. To se přesně stalo proti Mělníku. Soupeř rychle vyrovnal, za stavu 3:3 přišla pofidérní penalta. To nás zase srazilo. Musíme na té hlavě pořád pracovat. Věřím, že v následujících třech zápasech se dáme dohromady. Ale je to pořád dokola,“ pokrčil rameny.

Kruliš by měl mít k dispozici kompletní kádr. „Zraněný nikdo není, uvidíme, jak dopadnou předzápasové testy,“ podotkl.

Proti Mělníku kopali Démoni tři penalty, Ondřej Havrda však proměnil jednu. Nechtělo by to změnu? „Uvidíme. Až na to přijde řada, půjde ten, kdo se na to bude cítit. Ondra jednu penaltu dal, pak nedal malou a desetimetrovou. Je to přesně tím, že něco vymýšlí. Kdyby to kopal stejně, tak brankář nemá šanci. Není potřeba v hlavě vymýšlet jiné varianty. Samozřejmě je možné, že to půjde kopat někdo jiný,“ dodal na závěr.