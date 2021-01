Třetí utkání po restartu tuzemské nejvyšší futsalové soutěže odehrají hráči České Lípy. Osmého ledna v krajském derby v přestřelce nestačili na Liberec 5:6 a jedenáctého ledna prohráli s favorizovanou Chrudimí 1:3. Česká Lípa je v aktuální tabulce na osmé pozici, poslední, která zajišťuje postup do play-off. Po dvou soupeřích z horní části tabulky čeká svěřence trenéra Karla Kruliše o poznání slabší protivník. Futsalisté Ústí nad Labem jsou v tabulce soutěže na posledním dvanáctém místě. Z odehraných šesti zápasů nedokázali Severočeši vybojovat ani bod. Ústečtí v tomto roce odehráli dva zápasy, nejprve prohráli Plzni 2:10 a v zatím posledním utkání Rapid podlehl Teplicícm 5:6. Ústí jako jediný tým v probíhající sezóně nevybojovalo ani bod, inkasovalo nejvíce branek (57) a ve statistice vstřelených gólů je s 18 druhé nejhorší (České Budějovice mají na svém kontě 16 gólů).

Tento zápas bude teprve druhým měřením sil. Úvodní vzájemný zápas se odehrál na začátku října a domácí Česká Lípa dokázala svého soupeře porazit 7:3. Po prvním poločase platil nerozhodný stav 3:3, českolipští hráči o své výhře rozhodli ve druhé části zápasu, kterou vyhráli 4:0. „ Tím, že jsme asi tři vteřiny před koncem poločasu vyrovnali na 3:3, si troufnu říct, že jsme rozhodli. Do druhé půle jsme museli nasadit i s lehkým zraněním Zapletala,což naší hře dalo trochu klidu a přineslo to hru, kterou jsme vybojovali výhru a tři body,“ poznamenal po říjnovém zápase kouč Démonů Karel Kruliš. Česká Lípa by proti Rapidu chtěla znovu získat body. „Na zápas do Ústí jedeme s respektem, jelikož je vidět, že soupeř své kvality předvedl v zapase s Teplicemi. Pevně věřím, že jsme na soupeře nachystaní a neodjedeme s prázdnou, a už budeme bodovat pokud chceme pomýšlet na playoff," poznamenal Kruliš před nedělním zápasem.

Ústečtí hráči sice nevyhráli, ale zejména ve druhém poločase utkání s Teplicemi předvedli aktivní a pohledný futsal. „Do zápasu proti České Lípě jdeme povzbuzeni druhým poločasem proti Svarogu, na který chceme v neděli navázat, ale také prvním vzájemným utkáním s Démony v této sezóně. V nedělním zápase chceme získat první ligové body, ale proti bude velmi zkušený soupeř, který bude favoritem utkání. Pokud chceme uspět, musíme se vyvarovat zbytečných chyb v defenzivě," poznamenal k zápasu ústecký trenér Martin Dlouhý.

Utkání mezi Ústím nad Labem a Českou Lípou začíná v neděli v 19 hodin a hrát se bude na Slunetě bez přítomnosti diváků. Ti mohou zápas sledovat prostřednictvím videopřenosu na internetu.