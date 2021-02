Je až neuvěřitelné, v jaké výsledkové krizi se nacházejí českolipští futsalisté. Svěřenci Karla Kruliše si nechali utéct další zápas. Doma vedli nad pražskou Slavii 3:1, hosté ale zápas otočili a Česká Lípa tak prohrála desáté utkání v řadě.

Futsalisté České Lípy doma podlehli pražské Slavii 3:4. | Foto: Jaroslav Marek

Severočeši přitom do zápasu vstoupili velmi dobře. Po dorážce Zapletala a neuvěřitelné brance Fichtnera vedli 2:0. Do poločasu sice snížil po individuální akci Sláma, jenže po změně stran ale zvýšil na 3:1 Hrubý, který z půlky hřiště dal do prázdné branky.