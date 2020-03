„Uvědomovali jsme si, jak jsme blízko a do Boru jsme jeli v opravdu hodně silné sestavě, která svou kvalitou převyšovala přebor. Soupeři taky postavili to nejsilnější, ale na hřišti bylo znát, že naši hráči jako Sentivan, Beneš nebo Abrahám jsou jinde. Pohár jsme nevybojovali samozřejmě jen díky nim, za těmi 39 body stojí kvalita a pracovitost celého týmu,“ sdělil Jaroslav Moc z Avastu.

Prvním místem si Avast zajistil možnost postupu do divize, přesto není jisté, zda to tým využije. „Nejsem si jistý, jestli už to nepřevyšuje původní ideu Gazel, která byla hrát amatérsky pro radost. Divize je v naší republice třetí nejvyšší soutěž, která je samozřejmě amatérská, ale je to opravdu hodně náročné. Po oslavách triumfu si musíme sednout a vše pečlivě zvážit,“ přiznal Moc.