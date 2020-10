„Do zápasu jsme vstoupili nekoncentrovaně a asi jsme si mysleli, že Ústí sfoukneme jak svíčku, alek opak byl pravdou,“ vrátil se k prvním minutám utkání čtvrtého kola.

Kouč Démonů byl ze vstupu svých svěřenců do utkání velmi nespokojený. „První půle byla do desáté minuty z naší strany ve všech směrech opravdu tragická, u všeho jsme byli pozdě, chyběl nám pohyb a Ústí kousalo,“ dodal Kruliš.

Dva přesné zásahy během půlminuty výrazně ovlivnili obraz hry. Ústí si sice vzalo vedení zpět, ale Česká Lípa dokázala několik vteřin před koncem prvního poločasu znovu srovnat. „To, že jsme asi 3 vteřiny před koncem poločasu vyrovnali na 3:3, si troufnu říct, že rozhodlo celý zápas,“ hledal Karel Kruliš zlomový moment bitvy proti Ústí nad Labem. Domácí Démoni se dostali do vedení 4:3 a díky povedenému závěru zápas vyhráli 7:3. „Do druhé půle jsme museli nasadit i s lehkým zraněním Petra Zapletala. Naší hře to dalo trochu klidu a přineslo to hru, kterou jsme vybojovali výhru a tři body,“ dodal na závěr Kruliš. Jeho tým je aktuálně v tabulce české nejvyšší futsalové ligy šestý.