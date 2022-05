Tento fakt byl na vývoji utkání znát. Lípa si od začátku utkání vzala vývoj do své moci a nedovolila žádný kompromis. Během chvilky si dokázala vytvořit náskok osmi branek a ten nadále zvyšovala. Do šaten se šlo za stavu 21:8 pro Českou Lípu. Druhá půle se už defacto dohrávala, domácí mladíci nakonec vyhráli drtivě 41:18. Mladší dorost si tak v přípravné jarní části připsal první výhru.

V neděli bylo na programu další utkání mladšího dorostu, tentokrát proti Kolínu.

Tito soupeři se takto potkali před 14 dny a šťastnější byl tým Kolína. Od začátku utkání vše naznačovalo, že i další utkání těchto soupeřů skončí kolínským vítězstvím. Nekoncentrovaná obrana domácích dávala týmu Kolína jednoduché šance na vstřelení branky, které hostující celek s radostí přijímal. Kolín tedy pohodlně zvítězil 39:25.

Šlágrem soboty bylo domácí utkání mužů, proti neoblíbenému soupeři ze Železného Brodu. Plná hala značila už před začátkem utkání bouřlivou atmosféru a napínavé utkání. To se nakonec potvrdilo.

Začátek utkání byl ale pro Lípu katastrofální. Brod odskočil a začalo typické dohánění výsledku. Když už to začalo vypadat na dorovnání, přišel první výpadek a soupeř odskočil na rozdíl šesti branek Začalo tedy dohánění číslo dvě. Do šaten se podařilo Lípě stáhnout rozdíl soupeře, do kabin se šlo za stavu 11:15 pro Železný Brod.

Druhá půle ale začala dvěma rychlými góly Brodu a opět ztrátu 6 branek. Lípa začala tak potřetí dotahovat. Domácí se nevzdávali a dotáhli se na dostřel dvou gólů. Soupeř ale znovu zabral a odskočil zase na čtyři branky. Dotahování číslo čtyři mohlo začít. To už konečně přineslo ovoce. V čase 50:12 srovnal Zdeněk Líbal na 21:21, vývoj utkání byl nakloněn pro Českou Lípu. Rozhodující moment ale Lípa nezvládla, když vstřelila za 10 minut pouze jednu branku. Soupeř byl úspěšnější a zvítězil tedy 24:22.

„Když jsme měli soupeře takzvaně na lopatě, tak jsme se pořád někam hnali, místo toho, abychom v klidu šli do útoku a dostali se tak do vedení. Tyto zbytečný ztráty nás stáli utkání. Postup do vyšší soutěže je nejspíše ztracen. Budeme čekat na vyjádření svazu,“ konstatoval smutně trenér domácích Libor Knap.

Sestava a branky: Vodrážka, Drobný – Rybář 1, Hejl 0, Duben 0, Janeček 2, Sutor 2, Drobný 2, Skřápek 5, Kříž 2, Mareš 3, Líbal 7, Fischer 0.