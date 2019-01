Bělá pod Bezdězem - Házenkáři Jiskry Mimoň jeli do Bělé pod Bezdězem k prvnímu (domácímu) utkání jarní části II. ligy s ambicemi na dobrý výsledek

Ilustrační foto | Foto: Deník

Házenkáři Jiskry Mimoň jeli do Bělé pod Bezdězem k prvnímu (domácímu) utkání jarní části II. ligy s ambicemi na dobrý výsledek, který by mohl být základem k odrazu ode dna tabulky. Soupeřem jim byl hratelný HC Kolín, kterému na podzim jen těsně podlehli 29:31. V nedělním utkání však Mimoni chyběla řada hráčů. „Citelnou ztrátou pro tým byla neúčast Jana Kopeckého,“ vypíchl prezident klubu František Stárek jednu z opor.

V prvním poločase byli Mimoňští Kolínu vyrovnaným soupeřem, a až do přestávky s ním drželi krok. Do kabin šli domácí s tříbodovou ztrátou, naděje ještě žila. Do druhé půle nastoupila Jiskra s vervou, ale řadu vyložených šancí nevyužila. Po čtvrt hodině hry odešla domácím střelba úplně. „Od 15. minuty druhé půle jsme bohužel nedali 13 minut ani jeden gól,“ popsal zásadní úsek zápasu František Stárek. „Vlastními chybami jsme se připravili o lepší výsledek,“ dodal. Utkání nakonec skončilo vysokou prohrou Mimoně 16:26. Další druholigové střetnutí čeká Jiskru 8.3. od 18:00 na půdě Slávie Praha.

TJ Jiskra Mimoň - HC Kolín 16:26 (10:13)

Sestava Jiskry: Švanda (Vacker) - Duben, Opustil, Havel, Rozbora, Ježek, Primus. Nejlepší střelci: Havel (6), Opustil (4)