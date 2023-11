Házenkáři České Lípy nezaskočili druholigového lídra z Náchoda, kterému na jeho palubovce podlehli 35:26 a zaznamenali čtvrtou porážku v řadě.

Házenkáři České Lípy - ilustrační foto. | Foto: Vít Černý

Začátek utkání však nevypadal vůbec tak, jak předpovídala tabulka. Lípa se na začátku utkání dostala do vedení a Náchod musel dotahovat. To se mu v polovině první půle povedlo a dokázal odskočit na rozdíl čtyř branek. Lokomotiva ale nadále bojovala a náskok stáhla na dvě branky. Bohužel poslední minuta se nepovedla a dvě neproměnné šance znamenaly místo vyrovnání vedení domácích 20:16.

Ve druhé půlce Náchod přidal, ale stále nemohl Lípě výrazněji odskočit. Ta stále držela rozdíl šesti branek, což někdo nepředpokládal. Náchod sice udržoval tempo zápasu, ale hosté mu velice dobře sekundovali. Zejména odchovanec Náchodu, který už dva roky hájí barvy Lípy, Vojta Resl, ukazoval domácím, co ho naučili. Dokonce i nemalý kotel fanoušků právě Vojtovi fandil. Náchod ale nedovolil žádné drama a nakonec, co Lípa vrhla všechny síly do útoku, odskočil a vyhrál 35:26. Nadřel se ale více, než by čekal.

„Hráli jsme pěkné utkání. Myslím si, že ani domácí nečekali, že budou muset takto makat, aby vyhráli. Soupeř byl jednoznačně lepší, ale určitě jsme neudělali ostudu a ukázali, že v tabulce jsme oprávněně na devátém místě. Klidně bychom mohli být výš,“ řekl Tomáš Hejl, asistent trenéra Lokomotiva Česká Lípa.

Čtvrté místo drží Liberec, který ve šlágru 10. kola nestačil na druhou rezervu Lovosic, které doma podlehl těsně 28:29. Naopak výhru si na své konto připsali jablonečtí házenkáři, kteří na vlastní palubovce přehráli pražskou Slavii 32:25. O víkendu se hraje poslední podzimní kolo.

Tabulka: 1. Náchod 19, 2. Lovosice B 16, 3. Louny 15, 4. Liberec 12, 5. Most 12, 6. Jablonec n. N. 12, 7. Vršovice B 10, 8. Slavia Praha 6, 9. Lokomotiva Česká Lípa 6, 10. Ústí nad Labem 5, 11. Mělník 5, 12. Bělá pod Bezdězem 2.