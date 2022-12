„Beru to za větší úspěch než medaile z předešlých let,“ říká hlavní trenérka „Fruťáků“ Kateřina Kohoutová. Umístění je prestižní i proto, že dostat se na světovou soutěž není pro české tanečníky hip hop stylu obecně nijak snadné.

S juniorskou složkou La TFamilia se skupina na světový šampionát nominovala z českého mistrovství, které proběhlo v červnu. Směr městečko Obidos nedaleko Lisabonu nabralo 25 tanečníků a tři trenérky. Na skupinu čekalo tříkolové klání s dvanácti dalšími formacemi z celého světa. Přesto, že byli v českolipské partě všichni až na jednu mladší 18 let, museli mezi dospěláky. „I když je to kategorie nazvaná 13 +, ostatní skupiny tvořili skoro samí dospělí. Navíc konkurence byla letos nevídaná. Sice chyběli Rusové, ale přibyly nové členské země, třeba zrovna pořádající Portugalci, přijeli i tanečníci z Brazílie nebo Jihoafrické republiky. A všichni byli prostě strašně dobrý. O to víc jsme byli, a pořád jsme, z umístění nadšení,“ vysvětluje trenérka, která je i autorkou soutěžní choreografie.

Do nemocnice i pro charitu. Vězni ze Stráže pod Ralskem šijí hračky a ozdoby

Hip Hop Unite je jedna z nejprestižnějších světových soutěží steet dance stylů. S akcemi, které probíhají pod hlavičkou organizace IDO, jsou to jediné soutěže, na které se dá z Česka nominovat. „Uznávaná je také Hip Hop International, která u nás ale nemá zastoupení. V minulosti jsme se účastnili i World of Dance, kam je možné se přihlásit bez nominace a je na pořadatelích, zda si vás na základě videa vyberou,“ dodává Kohoutová.

Skupina Tutti Frutti, která funguje pod DDM Libertin, má na svém kontě z Hip Hop Unite už dvě druhá místa, která si vytančili na Martiniku a ve Vídni. Poprvé ale vyrazili reprezentovat Českou Lípu i republiku s takto početnou skupinou. Náročné tak byly nejen tréninky, ale i organizace. Jen rozpočet se vyšplhal na 700 tisíc. „Pomohli samozřejmě rodiče, sponzoři, město i veřejnost prostřednictvím portálu startovac.cz. Všem proto patří velký díky, že si naši junioři mohli splnit tenhle velký taneční sen. Užili si nejen soutěž samotnou, ale celý pobyt, třeba návštěvu Lisabonu. Nebo chvíle na letišti, kde si je lidé fotili v repre oblečení. Prostě zážitek a taky spousta zkušeností,“ dodává trenérka úspěšných tanečníků.

Nástrojař mezi kaktusy. Josefu Novákovi z Českolipska učarovala pichlavá krása

Po covidových letech, kdy v řadách českolipské taneční skupiny zůstalo kolem 60 lidí, přišel v září úspěšný nábor a Tutti Frutti nyní tvoří 160 členů všech věkových skupin. Úplně plno je hlavně u těch nejmenších, kam chodí děti od čtyř let. I ti se předvedou na tradiční vánoční show, která proběhne 11. prosince v KD Crystal v České Lípě. Tématem budou letos ikonické filmy. A bude se samozřejmě také děkovat, složce La TFamilia za skvělou reprezentaci.