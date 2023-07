Ve středu 28. června 2023 započalo juniorské mistrovství světa v hokejbale na české půdě. V tento den na herní plochu naskočili hokejbalisté z celého světa. V prvních dnech světového šampionátu o tituly mistrů světa zápolí kategorie do 16, 20 a 23 let. Poté svůj turnaj odehrají kategorie mužů do 18 let a ženy v kategorii do 21 let. Velkým favoritem turnaje bude Kanada, která se před startem akce připravovala v Plzni!

Ilustrační foto hokejbalového zápasu. | Foto: ČMSHb

Češi jdou obhajovat medaile ze světové scény!

České juniorské reprezentace do 16, 18, 20, 21 (ženy – pozn. aut.) a 23 let vstupují do libereckého šampionátu s jasným cílem. Chtějí získat na domácí půdě ty nejcennější kovy, avšak v cestě jim budou stát světové špičky. Čeští hokejbalisté budou obhajovat poslední titul mistrů světa v kategorii U20. Česká U16 na posledním mistrovství světa brala bronz a hráči do 18 let stříbro. Reprezentace juniorek do 21 let bude mít také těžký úkol ve velké konkurenci. Češky v této kategorii zatím braly na dvou světových akcích vždy zlato. Turnaj odstartoval již ve středu 28. června 2023. Celkový rozpis libereckého turnaje naleznete v grafikách níže.

Kanada chce zlato, sázet bude na rychlost a jednoduchost

Týmy ze země javorového listu se před hokejbalovým šampionátem jely připravovat do Plzně, kde se utkaly s tamním klubem HBC Plzeň. „Šlo o jedinou herní prověrku našich týmů před turnajem v Liberci,“ řekl Gary Slavin, generální manažer jednotlivých reprezentací a technický ředitel kanadské hokejbalové asociace, a pokračoval: „Plzeň pro nás vždy byla ideálním místem pro přípravu, nejen díky poloze blízko pražského letiště, ale také díky skvělému zázemí, které Precol Aréna nabízí. Klub HBC Plzeň nás v přípravě vždy podporoval a město samotné je velmi přátelské a bezpečné pro naše mladé hráče. Jsou zde skvělé možnosti stravování a služby obecně,“ dodal Gary Slavin.

Plzeňský klub odehrál se svým juniorským a seniorským týmem dva zápasy, které trvaly dvakrát patnáct minut čistého času. Junioři Plzně prověřili dva kanadské týmy do 16 let, které se dělí na západní a východní výběr Kanady. V obou duelech vyhráli kanadští hokejbalisté. Plzeňští junioři nestačili na výběr Canada U16 West poměrem 2:4 a výběr Canada U16 East dokonce proti Plzni neinkasoval a vyhrál 4:0. Na akci byl přítomen také trenér Red týmu české reprezentace do 16 let Vít Čapek, který dokonce v utkáních vedl tým plzeňských mužů. „Utkání s týmem do 23 let bylo z naší strany lepší, víc se nám vydařilo. Druhý zápas byl z naší strany slabý, ukázalo se, že Kanada umí hrát ve velkém pohybu, v klidu, i když jsou pod tlakem, tak se míčku nezbavují, což chybí našim hráčům,“ prozrazuje Čapek a doplnil: „To samé proměňování gólových příležitostí, které si myslím, že jsme měli v prvním utkání a neproměnili. Ve druhém nám nešly tolik nohy a už jsme byli všude druzí a spíš z naší strany to byl špatný výkon.“

Mužští hokejbalisté z Plzně, kteří hrají nejvyšší hokejbalovou soutěž, podlehli kanadským hráčům do 23 let 2:3 a mladšímu výběru U20 0:3. A co vypozoroval trenér Vít Čapek ze hry kanadských mladíků? Český celek se ve skupině B utká s kanadskou reprezentaci U16 East. „Sledoval jsem oba zápasy a také musím říct, že ta první část byla z plzeňské strany lepší. V druhém utkání bylo vidět, že se kádr obměnil a Kanada zase ukázala své přednosti a hrají hlavně jednoduše. Ale byly to vyrovnané zápasy,“ dodává Čapek.