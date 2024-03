Tahle jízda ještě nekončí. Florbalisté České Lípy zvládli třetí a klíčový duel předkola play-off. Na půdě Ostravy vyhráli 5:3, v sérii pak 2:1 na zápasy a poprvé v klubové historii postoupili mezi nejlepších osm týmů Superligy.

Českolipští florbalisté slaví historický postup do čtvrtfinále play-off nejvyšší soutěže. | Foto: Vít Černý

Třetí bitva byla hodně vyrovnaná, Severočeši jí zlomili v samotném závěru. V čase 57.53 dal vítězný gól Štěrba, jedenáct vteřin před koncem výhru pojistil Vavruška. „Bylo to nesmírně vyrovnané utkání,“ přiznal Vladimír Trčka, trenér FBC 4CLEAN Česká Lípa. „Důležité bylo, že nás nezlomil fakt, že jsme prohrávali o dvě branky. Dokázali jsme se vrátit a dokonce skóre obrátili. Ostrava ještě dokázala vyrovnat, ale v závěru jsme to zlomili na svou stranu. Jsme samozřejmě šťastní,“ usmíval se.

Oba týmy sehrály výsledkově vyrovnané zápasy, hlavně na ostravské půdě moc branek nepadalo. „My jsme měli vyhrát už první zápas v Ostravě, kde jsme byli jasně lepší, ale soupeře držel výborně chytající brankář. Ostrava má nejmenší hřiště v Superlize, tam nikdy moc branek nepadá. U nás už jich bylo daleko více. Myslím si, že jsme ale postoupili zaslouženě,“ pravil Trčka.

Českolipského trenéra jsme zastihli na telefonu při dlouhé cestě domů při zastávce na občerstvení. „Udělali jsme si zastávku na jídlo, ale na oslavu není prostor. Všichni jsme tady vlastně autem. Myslím si, že na to bude čas po skončení sezony,“ pokýval hlavou.

Ve čtvrtfinále play-off čekají Střešovice. „Je to tak, vybral si nás Tatran. My jsme věděli, že to budou buď Střešovice nebo Boleslav. Všichni jsme radši, že to je právě Tatran. Věříme, že si proti nim zahrajeme pěkný florbal. Favorit je jasný, my do toho jdeme s čistou hlavou,“ dodal Vladimír Trčka.

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - FBC 4CLEAN Česká Lípa 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

Branky: 20. Daniš, 25. Pešat, 58. Němec - 26. Křenek, 30. Krajcigr, 52. Pšenička, 58. Štěrba, 60. Vavruška. Rozhodčí: Kamil Sojka - Tomáš Sojka. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 150. Zásahy brankářů: Jan Binder 14 - Jan Dvořák 7. Konečný stav série: 1:2.