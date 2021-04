Pijí si svůj kalich hořkosti až do konce. Futsalisté České Lípy na půdě brněnského Helasu živili poločas naděje na bodový zisk. Po změně stran se ale hostům nic nedařilo, na dlouhou cestu domů si tak vezou porážku 3:8.

Futsalový trenér FC Démoni Česká Lípa Karel Kruliš. | Foto: Deník / Michal Pavlík

Lépe začalo Brno, které se dostalo do dvoubrankového vedení. Démoni reagovali, v 11. minutě snížil Klimt, o čtyři minuty později vyrovnal Fichtner. Do kabin šli ale přeci jen spokojenější hráči domácích, do vedení je opět dostal Doubravský.