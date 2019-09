Můžete mezi nimi být i vy, pokud najdete odvahu a přihlásíte se do některého závodu. A pokud by se někomu zdálo, že zhruba 30 ostrých kilometrů za jeden soutěžní den je málo, může se přihlásit se dvěma vozy ve dvou různých třídách. Vše je podrobně popsáno v Pravidlech série, která jsou již zveřejněna na webu pořádajícího AUTOKLUBU BOHEMIA SPORT v AČR.

Letošní seriál se skládá ze šesti závodů v těchto termínech (10. listopadu 2019, 1. prosince 2019, 11. ledna 2020, 8. února 2020, 7. března 2020 a 28. března 2020). A pro koho že jsou tyto závody určeny? Pro každého z vás, kdo si chcete vyzkoušet své řidičské umění, nebo jen hledat hranice svého automobilu.

Ať máte auto pro každodenní jízdu do zaměstnání, historický automobil či závodní speciál, pořadatelé vše umí zařadit do nějaké třídy. V letošním ročníku budou vypsány tyto: třída 11 do 1400 cm3 2WD s OTP, třída 12 do 1400 cm3 2WD bez OTP, třída 21 přes 1400 cm3 do 1600 cm3 2WD s OTP, třída 22 přes 1400 cm3 do 1600 cm3 2WD bez OTP, třída 31 přes 1600 cm3 do 2000 cm3 2WD s OTP, třída 32 přes 1600 cm3 do 2000 cm3 2WD bez OTP, třída 41 přes 2000 cm3 2WD s OTP, třída 42 přes 2000 cm3 2WD bez OTP, třída 51 vozy 4WD + speciály s OTP, třída 52 vozy 4WD + speciály bez OTP

V Sosnové je již samozřejmostí při všech těchto závodech přítomnost záchranného systému, on-line výsledky včetně vyhlášení ihned po skončení poslední jízdy, občerstvení v restauraci, stejně jako profesionální traťoví komisaři.