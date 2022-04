A byla to výprava úspěšná, jelikož do České Lípy putovalo hned pět cenných kovů.

„Tentokrát jsme více sázeli na kumite, jelikož se připravujeme na European Games v Itálii. To nám vyšlo skvěle a ještě jsme přidali cenný kov z kata. Kumite se liší od olympijského karate bodováním, zejména za kontakt . To nám více vyhovuje, že nejsme stále trestáni. Tento turnaj slouží jako přípravný pro další velké soutěže,“ řekl Pavel Znamenáček, šéf klubu.

Zraněná Adéla Znamenáčková.Zdroj: Sport Relax„Naše sezóna se rozjela na plné obrátky a celý klub maká. Není čas vstřebat vítězství a prohry, jede se dále. Po skončení sezóny si vše vynahradíme,“ usmál se.

„Tuto parádní sobotu nám pokazilo zranění Adélky, která ve finále kumite juniorek měla poranění oka. Lékař vyhodnotil stop k dalším zápasům a my museli odjet do nemocnice na oční ambulanci. Nakonec bylo vše v pořádku a my spokojeně odcestovali do České Lípy.Děkujeme městu Česká Lípa, Libereckému kraji a všem podporovatelům,“ dodal na závěr Pavel Znamenáček.

A jaké tedy byly výsledky Sport Relaxu?

Božena Pavlasová: 1. místo kata Master a 4. místo kata ženy

Adéla Znamenáčková: 1. místo kumite dorostenky a 2. místo kumite juniorky

Natálie Pokorná: 2. místo kumite dorostenky a 4. místo kumite juniorky

Kumite tým juniorky (A. Znamenáčková, N. Pokorná): 1. místo