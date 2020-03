Bezpečnostní rada státu proto zakázala pořádání všech akcí včetně sportovních, na které by se vměstnalo sto a více lidí. Jak se toto opatření dotkne svazů a klubů v Libereckém kraji?

HOKEJ

Vedení Českého hokeje na svém středečním zasedání společně s kluby TELH, které hrají play-off, rozhodlo o tom, že se soutěž přeruší do 29. března. S tím, že pak bude situace aktuálně vyhodnocena.

Bílí Tygři Liberec, kteří by měli odehrát čtvrtfinále play-off hokejové extraligy, až do odvolání zastavili prodej vstupenek na první dvě domácí čtvrtfinálové zápasy. „Další kroky klubu budou přímo závislé na vývoji aktuální situace,“ píše se na webu libereckých hokejistů.

„Jisté je, že domácí čtvrtfinálová utkání Bílých Tygrů v plánovaných termínech 18. a 19. 3. se neuskuteční. Již prodané vstupenky na domácí čtvrtfinále zatím zůstávají nadále v platnosti i pro zápasy v případných nových termínech,“ informoval tiskový mluvčí Bílých Tygrů Martin Kadlec.

V Libereckém kraji také vrcholí krajská hokejová liga, která má na programu zápasy o třetí místo a finále. „Teď vám k tomu bohužel nic neřeknu. Moje domněnka je taková, že bychom mohli soutěž odehrát bez diváků, ale nic konkrétního opravdu nevím,“ odpověděl na dotaz Libereckého deníku ve středu v poledne předseda krajského výkonného výboru Josef Helebrant.

„Nižší soutěže pokračují podle rozpisu. Finále mezi Jičínem a Frýdlantem je připraveno, ohledně zápasu o 3. místo mezi Lomnicí a Turnovem se ještě jedná. Hrát se bude pravděpodobně bez diváků,“ potvrdil ve středu v 17 hodin Josef Helebrant.

FOTBAL

Teď už je jasné, že se zápasy první a druhé fotbalové ligy v příštích dvou kolech odehrají bez diváků.

„Rozhodnutí Ligové fotbalové asociace respektujeme a s nastalou situací si poradíme. Jsme připraveni odehrát následující ligové utkání v omezeném režimu s tím, že na utkání nebudou mít přístup zástupci sdělovacích prostředků. Přítomni budou pouze držitelé vysílacích práv, tedy v tomto konkrétním případě štáb České televize,“ říká k situaci tiskový mluvčí FK Jablonec Martin Bergman.

Pro fanoušky bude stadion uzavřen. „Žádáme všechny fanoušky, aby nastalou situaci brali vážně a nesnažili se jakýmkoliv způsobem do areálu stadionu Střelnice dostat,“ prosí Bergman.

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) rozhodl, že soutěžní utkání organizované FAČR, krajskými nebo okresními fotbalovými svazy se neruší a pořadatel zápasu (domácí klub) je povinen zajistit, že se duelu nezúčastní více než 100 osob.

Toto prohlášení se týká České fotbalové ligy (ČFL), divize, krajských a okresních soutěží včetně domácího poháru MOL Cupu.

V ČFL působí z Libereckého kraje FC Slovan Liberec B, FK Jablonec B a FK Přepeře. Jak budou kluby kontrolovat, aby na stadionu bylo maximálně sto lidí?

„Zatím na tohle nemám odpověď, vše se řeší. Pokyn z FAČR byl jasně daný, že do stovky se počítají všichni včetně hráčů, rozhodčích a členů realizačních týmů. Vypadá to, že běžní fanoušci nebudou vpuštěni vůbec,“ objasnil ředitel komunikace a marketingu FC Slovan Liberec Tomáš Čarnogurský.

„My máme před sebou venkovní zápas, takže tuto záležitost jsme zatím neprobírali. Budeme to řešit příští týden. V Břízkách je výhoda, že jak hřiště s umělým povrchem, tak i přírodní je oploceno. Přímo do stadionu se tak lidé nedostanou a teoreticky by mohli zápas sledovat za plotem. Situace ale může být další týden jiná,“ upřesnil tiskový mluvčí FK Jablonec Martin Bergman.

„Budeme to muset nějak kontrolovat, ale řešit do budeme až příští týden,“ řekl Libereckému deníku místopředseda FK Přepeře Miroslav Kvapil.

V divizi nastupuje FK Arsenal Česká Lípa a TJ Velké Hamry. „My teď hrajeme pohár v Desné a tam nebude víc než 40 lidí. Co se týče našich domácích zápasů v divizi, tak asi nebudeme pouštět fanoušky na stadion,“ prozradil předseda TJ Velké Hamry Milan Černý.

Jak bude nastalou situaci řešit Okresní fotbalový svaz Liberecka? „Každopádně budeme upozorňovat pořadatele, aby hlídali, že na stadionu bude maximálně sto lidí. Zároveň klubům doporučujeme, aby si hráči před zápasem nepodávali ruce,“ prozradil Libereckému deníku člen výkonného výboru OFS Liberec Martin Budzel.

„Ve Frýdlantu vždycky sečteme lidi uvedené v zápisu o utkání a pořadatelská služba následně pustí tolik lidí, abychom se vešli do maximálního možného počtu,“ uvedl Budzel, který je zároveň také předsedou Slovanu Frýdlant, jehož A-tým hraje krajský přebor.

FUTSAL

Výkonný výbor Svazu futsalu ČR během úterního hlasování per-rollam rozhodl, že se všechny zápasy pořádané SFČR odehrají až do odvolání bez diváků. Zápasů pořádaných Svazem futsalu ČR se mohou počínaje úterkem účastnit pouze aktéři a organizační pracovníci pro pořádání utkání, včetně médií (fotografové, TV štáb, livestreamu, píšící novináři) do maximálního počtu 100 osob.

FTZS Liberec hraje v pátek 13. března doma proti Chrudimi a českolipští Démoni hostí Teplice. „Absence diváků nám ekonomickou stránku klubu neovlivní, protože vstupné máme jen 20 Kč. Já jsem tohle nikdy nezažil. Nedovedu si představit, jak to bude vypadat bez fanoušků,“ pokrčil rameny prezident FC Démoni Česká Lípa Jiří Šubrt.

„Sportovní hala Dukla patří armádě, která chtěla do všech svých objektů zakázat vstup. Zápasy chtěli přesunout jinam nejen nám, ale i volejbalistům. Momentálně pořádně nevíme, kde se bude hrát. Absence fanoušků nebude mít na ekonomiku klubu katastrofální dopad. Je ale jasné, že Chrudim táhne. Pro hráče to není příjemná situace, protože bude taková tréninková atmosféra,“ smutní předseda FTZS Liberec Pavel Bína.

FLORBAL

„U florbalových akcí, které budou pokračovat, bude postupováno tak, aby bylo dodrženo nařízení týkající se maximálního počtu osob na sportovní akci. Okamžitý dopad má rozhodnutí Bezpečnostní rady státu samozřejmě na Superfinále, kde bylo rozhodnuto o pozastavení předprodeje vstupenek s tím, že příprava akce zatím probíhá a o celé akci bude rozhodnuto dle dalšího vývoje,“ řekl prezident Českého florbalu Filip Šuman.

Ženy FBC Liberec hrají sérii play-down s Brnem. „Neúčast diváků mít velký dopad nebude, protože na zápasy žen nechodí tolik fanoušků,“ pronesl sekretář FBC Liberec Prokop Ferdan. Muži FBC Liberec nepostoupili do play-off a sezona pro ně už skončila.

Muži FBC Česká Lípa se snaží zachránit prvoligovou příslušnost v sérii play-down proti Hattricku Brno. „Ekonomickou stránku neřešíme, protože vnímáme, že fanoušci nemají u nás super podmínky, takže máme jen dobrovolné vstupné. Je otázka, co dokážeme udělat na hřišti. Teď to asi bude velká nevýhoda pro Brno, protože bude hrát doma. Mám v plánu se domluvit s Českou florbalovou unií, že bych oslovil fanclub v počtu 20 lidí, aby nám mohli případně přijít fandit,“ předesílá své plány hrající manažer FBC Česká Lípa Štěpán Slaný.

VOLEJBAL

Všechny soutěže Českého volejbalového svazu budou probíhat bez účasti diváků či jiné veřejnosti. Muže i ženy liberecké Dukly čeká play-off v UNIQA extralize.