Náročný turnaj to byl hlavně pro Jana Rázla. Výsledek ze čtyřhry chlapců je mu velkou odměnou, kde společně s Danielem Dvořákem (TJ Sokol České Budějovice) získali mistrovský titul.

Tito dva mladíci prošli turnajem velmi ladně, bodově nejvyrovnanějším zápasem na jejich cestě ke zlatu bylo druhé kolo, kde jim Pavlové Maňásek s Jeništou (Badminton Rychnov nad Kněžnou/TJ Sokol Polabiny Pardubice) sebrali 13 a 15 bodů. Fináloví soupeři, druzí nasazení Ondřejové Pálinkáš s Běhounkem (oba TJ Chemička Ústí n.L.), se dostali na 15 a 7 bodů.

Finálový duel si Jan Rázl zopakoval ve smíšené čtyřhře, tentokrát v roli poraženého finalisty. Jan Rázl spolu s Kristinou Kozempelovou (TJ Baník Most) na Daniela Dvořáka s Veronikou Novákovou (TJ Sokol České Budějovice/TJ Jiskra Nejdek) nestačili po výsledku 0:2 na sety (10:21, 17:21).

Bronzovou medaili přidala ve smíšené čtyřhře Klára Malcová společně s Ondřejem Běhounkem (TJ Chemička Ústí n.L.), když nestačili v semifinále na Dvořáka s Novákovou a prohráli s nimi v třísetovém zápase (21:16, 8:21, 13:21).

Svou sbírku pak zkompletoval Jan Rázl bronzem v soutěži jednotlivců, kdy Rázl porazil ve druhém kole Vojtěcha Havlíčka (TJ Sokol Polabiny Pardubice) v poměru 2:0 na sety (21:7, 21:17) a ve čtvrtfinále si poradil s Davidem Dvořákem (TJ Sokol České Budějovice) opět ve dvou setech 21:9 a 21:7. Cestu do finále Rázlovi překazil Pavel Maňásek (Badminton Rychnov nad Kněžnou) po výsledku 22:24 a 17:21 a Rázl tak bral bronz.

Nejúspěšnějšími hráči republikového šampionátu do 15 let se stali podle očekávání Daniel Dvořák (TJ Sokol České Budějovice), který nezaváhal v ani jednom zápase a opanoval všechny tři kategorie. Ve dvouhře chlapců sice musel ve čtvrtfinále s Tomášem Vrbkou (SK Kuklenská Brno) až do koncovky třetího setu (21:10, 19:21, 21:18), tuto těžkost ale zvládl a pak už byl suverénní.

Finále proti Pavlu Maňáskovi (Badminton Rychnov nad Kněžnou) skončilo 21:10 a 21:15. Veronika Nováková (TJ Jiskra Nejdek) je se dvěma zlaty nejúspěšnější z dívek, vedle mixu došla na nejvyšší příčku i ve čtyřhře dívek s partnerkou Valérií Žurkovou (B.O. Chance Ridera Sportclub Ostrava).

Finále čtyřhry stálo za to, Petra Maixnerová s Justýnou Muchovou (obě Badminton Rychnov nad Kněžnou), obhájkyně stříbra z loňska, vyhrály první set jasně 21:13, ale další dva ztratily až nejtěsnějším rozdílem 19:21.

Petra Maixnerová, účastnice letošního Mistrovství Evropy do 17 let, se nicméně svého zlata dočkala. V semifinále dvouhry porazila v repríze loňského finále Kristinu Kozempelovou (dvakrát 21:9), následně uspěla i proti Lucii Krulové (Badminton FSpS MU Brno) (21:16, 21:9) a opět po roce si na krk mohla pověsit medaili pro Mistryni republiky v kategorii U15.

Zdeněk Kračmar