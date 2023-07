Má formu jako hrom, kterou potvrdila na Českém poháru a také republikovém mistrovství. Petra Weber, rozená Chocová, je tak správně naladěna na Mistrovství světa v plavání kategorie Masters, které startuje 5. srpna v japonském městě Fukuoka.

Petra Weber se chystá na mistrovství světa do Japonska. | Foto: soukromý archiv

„V Japonsku chci získat minimálně dva tituly mistryně světa a tím i překonat dva evropské rekordy,“ bojovně hlásí rodačka z České Lípy, která je mimo jiné dvojnásobnou mistryní světa.

Začneme mezinárodním MČR masters v Pardubicích, kde jste urvala čtyři výhry a nový evropský rekord. Ptát se na pocity je asi zbytečné...

Cíl, který jsem měla pro tyto závody, jsem splnila na sto procent. Malinko mě mrzí, že se mi nepodařilo stlačit čas na padesát metrů prsa pod 32 vteřin, ale o to větší evropský rekord může padnout na mistrovství světa v Japonsku, když se zadaří. Měla jsem mezi ženami i nejhodnotnější výkon závodů, napříč všemi kategoriemi, takže prostě super.

Tři evropské tituly, dva rekordy. Dostane se z mateřské na mistrovství světa?

V tom samém městě jste byla úspěšná i v rámci českého poháru, přesto, že vám onemocněla dcerka.

Sobotní závody jsem si dala tak trochu na rozplavání, abych nebyla nervózní jen na jediný start, kterým byla padesátka prsa. O tom, že se mi podaří na českém poháru tak dobře zaplavat a vybojovat si třetí místa, jsem předtím neměla ani myšlenky. V sobotu odpoledne mi volali, že má dcerka horečky, tak jsem hned po finále spěchala domů. Půlku noci jsem nespala, ale i tak jsem v neděli jela opět závodit. Ráno jsem zaplavala naprosto famózní padesátku za 31,61 a odpoledne už byla znát únava z nevyspání a více startů v sobotu, ale i tak mi čas stačil na vítězství.

Skvělá forma pokračovala i na Letním mistrovství republiky v Praze.

Asi dva týdny před tím jsem měla problém s nějakou šlachou či úponem na kotníku, pět dní jsem nemohla ani došlápnout na patu, tak jsem start hodně zvažovala. Nakonec jsem si řekla, že si nechám jen tu prsařskou padesátku, ať to před blížícím se vrcholem nepřetížím a vzhledem k tomu, že jsem chtěla bodovat v českém poháru, minimálně rozplavby jsem musela odplavat. Přes rozplavby, semifinále a až do finále jsem si vždy udržela post jedničky. S časy jsem nebyla úplně spokojená, ale vzhledem ke zdravotnímu omezení jsem ani více čekat nemohla.

Zmínila jste, že jste trochu pomýšlela na limit mistrovství světa „mlaďochů“. Dá se to ještě někde splnit?

Poslední šancí byl právě český pohár v Pardubicích, ale limit byl ještě o necelých 0,6 sekund rychlejší. Přeci jen trénovat plavání bez trenéra, když mám jen fitness trenéra, není úplně to nejlepší a na technice se to hodně podepíše.

Blíží se světový šampionát masters v Japonsku. Jak vypadá vaše příprava?

Příprava jde zatím podle plánu, musím zaklepat. Cítím se dobře, tak snad to tak i zůstane. Podařilo se mi nakonec získat finance od sponzorů na celou přípravu na mistrovství světa, takže jsem moc ráda a doufám, že je nezklamu.

S jakým cílem tam odcestujete?

V Japonsku chci získat minimálně dva tituly mistryně světa a tím i překonat dva evropské rekordy. U zbylých třech disciplín chci zabojovat o pódiová umístění. Seznam přihlášených zatím nikde není, takže momentálně nevím, jak těžké soupeřky tam budu mít.

Máte za sebou zatím výborný půl rok. Hádám, že vás to nabíjí do dalších závodů, mám pravdu?

Samozřejmě mě to nabíjí strašně moc, ale jak jsem uvedla, tak bez plaveckého trenéra už se nemám moc kam posunout a myslím, že tohle bude pro mě nejlepším rokem po návratu po porodu. Navíc mi na konci roku končí rodičovská „dovolená“ a budu muset začít naplno pracovat a toho času na trénink už tolik asi nebude.