„Letošní účast je rekordní. Máme přihlášených 1400 závodníků, z toho čtyři sta je ze zahraničí, z Polska, Německa, Slovenska a Rakouska. Taková účast zatím v minulých letech nebyla. Jsme rádi, že navážeme také další partnerské vztahy a můžeme zase vyjet na závody do jiných oddílů. Pro děti je to vždycky zajímavý výjezd do zahraničí, při kterém poznají, jak si vede mládež jinde.“

Zahraniční účastníci navíc ve svých klubech referují o závodech v Jablonci v samých superlativech nejen proto, že patří k největším v republice, ale také k nejkvalitnějším. Na tatami nechyběli ani závodníci z pořadatelského Judo Klubu Jablonec. „Letos jich bylo přihlášeno nejvíc, na startovní listině jsme měli 44 závodníků. A pro některé z nich to byl jejich první závod,“ uvedl ředitel závodu.

A za to, že organizátory v Jablonci účastníci chválí, svěřil jim Český svaz juda další velkou akci. „Přidělil nám pořadatelství dalších velkých závodů, a to mistrovství republiky seniorů, které se bude v jablonecké hale konat v dubnu. Je to pro nás odměna. Jaro v Jablonci je tedy ve znamení juda,“ připomenul ředitel víkendového judistického klání. Do konce března by se také jablonečtí judisté měli dozvědět, zda konečně dopadnou finance na novou, vysněnou judistickou halu.

Michael Man upřesnil, že se jedná o tělocvičnu, která by sloužila především judistům. „Město zažádalo o dotaci na výstavbu tělocvičny a do konce měsíce se máme dozvědět, zda byla žádost vyřízená kladně. Víme, že všechna předepsaná kritéria jsme splnili. Teoreticky by tedy dotace mohla vyjít,“ přeje si předseda.