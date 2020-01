Ani napotřetí na favorita nevyzráli. Florbalisté České Lípy v sobotu nezvládli další superligové utkání, na domácí půdě dle očekávaní padli s Chodovem vysoko 6:14. Z posledních pěti kol tak mužstvo vytěžilo jen jednu výhru.

Česká Lípa florbal superliga sport FBC Česká Lípa Tatran Střešovice | Foto: Deník /Vít Černý

Chodov zamířil do českolipské sportovní haly s jediným cílem, odvézt domů plný počet bodů. A to se také celku z hlavního města od první třetiny dařilo. Lípa se sem tam prezentovala sympaticky, ovšem bylo to málo. Nesedla jí hlavně druhá dvacetiminutovka, kterou prohrála 2:7. Největší problém dělal domácím především Maxa, v zápase se zaskvěl šesti kanadskými body (3+3), Lípě nepomohly ani dva góly ostrostřelce Krajcigra.