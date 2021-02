Play-off je tak pro Českou Lípu zase o něco dál. Šance na proniknutí do první osmičky je v teoretické rovině. „Budeme se snažit do konce sezóny urvat co nejvíce bodů. Ale už to rozhodně nezáleží na nás,“ pokrčil rameny českolipský obránce Tomáš Novák.

Tomáši, vy jste to proti Spartě měli dobře rozehrané, ale nakonec z toho body nebyly.

Máte pravdu, měli jsme to dobře rozehrané. Spartu jsme do vyložených šancí nepouštěli a vytvořili si dvoubrankový náskok. Stejně to ale nestačilo. První branku, co jsme dostali, byla hodně smolná. Honza Dvořák vyrazil střelu nad sebe, na hranici malého brankoviště ho sešlapal důrazný útočník Sparty a míček proskákal do branky. Neubránili jsme dvě přesilovky, rozhodla třetí branka. Na druhou stranu si musíme přiznat, že jsme v poslední třetině neměli skoro žádné šance. Dát dva góly? To je prostě málo. Zápas nám ale vyšel směrem do obrany. To je pro nás důležité, od toho se můžeme odrazit.

Vy jste byl smolařem utkání, jelikož jste si sedl dvakrát na trestnou lavici. A Sparta obě vyloučení potrestala.

Vůbec nevím, jestli se mi k tomu chce vracet. Před zápasem jsme dostali od trenérů informaci, že rozhodčí budou pouštět tvrdou hru. Podle mě to tak skoro celý zápas bylo. Zlom přišel ve třetí čtvrtině, kdy jsem byl vyloučen za vrážení. Nebylo to nic velkého, hostující hráč to ustál celkem dobře. Kdyby byl metr nastavený jinak, asi by to byla jasná „dvojka“. Navíc podobný zákrok s rukou na zádech byl i na nás, ale tam to bylo bez vyloučení. Tak nevím. Co se týká druhého faulu…Tam se může každý kouknout a udělat si vlastní názor…

Na osmý Liberec ztrácíte devět bodů, play-off je tak zase o něco dál.

To je pravda, play-off se nám už hodně vzdálilo. Šance tam ještě je. Musíme se soustředit na další zápasy a uhrát prostě co nejvíc bodů. Přesto to nezáleží jenom na nás. Samozřejmě bych rád hrál poslední zápas o play-off a ne o play-down (smích). Uvidíme, jak se to vyvine.

Poslední dva zápasy jste dobře rozehráli, v závěru jste je ale nezvládli. Co bylo špatně?

Máme výpadky. Bohužel. Buď nezvládneme začátky, jako proti Liberci, nebo Black Angels, nebo konce proti silnějším týmům. Ta druhá varianta je tak trochu logická. Pokud hrajeme vyrovnané zápasy proti Bohemce, nebo Spartě, tak soupeř má kvality, aby tempo stupňoval. Teď jsme si dokázali, že bránit umíme. Je potřeba se koncentrovat celou dobu a více si věřit na míčku v útočné fázi.

Sice se snažíte ještě o play-off, ale neměli byste si krýt záda?

Je to tak. Nebylo by to poprvé, co by se nehrálo do posledního kola o všechno. Buď se tým dostane do play-off, nebo klidně spadne do play-down. Za dva týdny máme Pardubice, s Brnem si to rozdáme poslední kolo. Tady půjde asi o všechno.

Letošní sezóna je kvůli koronaviru hodně zvláštní. Jak to snášíte?

Je ti prostě jiné, zvláštní. Já jsem na začátku ani nehrál. V létě jsem se v poháru zranil, pak jsme se s manželkou dozvěděli, že čekáme miminko. V minulosti jsem měl různé zdravotní komplikace, takže jsem se rozhodl, že nebudu hrát. Soustředil jsem se na individuální trénink. Teď už dva měsíce trénuji normálně, pořád to ale není ono. Snad na konci sezóny budu ještě lepší. Každopádně je tenhle ročník pro všechny jiný. Chybí diváci, zrovna u nás jsou fakt skvělí. Dráždí vás ta nejistota, co vlastně bude. Jestli se bude hrát o sestup, nebo ne. Je fakt šílení, že jsme jako amatéři pod tímhle „profesionálním“ tlakem. Miluji florbal, máme skvělou partu. Přesto si myslím, že jsou v aktuálně důležitější věci, než se honit za děrovaným nesmyslem a dělat „šaška“ těm nahoře. Odbočil jsem trochu do politické sféry, která je v našem státě katastrofální! Bohužel.

Česká Lípa má nejhorší obranu v soutěži. Co byste směrem do defenzivy měli změnit?

Koncentraci! Už jsem to zmiňoval, že máme v zápasech výpadky, ve kterých dostaneme hodně branek. Když s tím zápasem pak chceme něco udělat, tak je z toho přestřelka, nebo debakl. Je tedy potřeba mít větší koncentraci a dávat si pozor na vyloučení. V oslabení je to z naší strany bohužel bída.

Jak dlouho jste vůbec v českolipské kabině?

Do Lípy jsem přišel v prosinci 2019. V minulé sezóně jsem odehrál půlku, teď je to vlastně stejné (smích). Jak už tady zaznělo, parta je skvělá, jsem tady fakt rád.

Je vám 27 let. Máte ještě nějaké florbalové cíle?

Žádné vlastně nemám. Budeme mít doma mimčo, stavět barák. Dojíždím, navíc mám dlouhodobé potíže s plotýnkami. Nebude to sranda. Sám jsem zvědavý, co bude. Pokud to půjde, tak samozřejmě budu chtít hrát a pomáhat Lípě k co nejlepšímu umístění. To znamená play-off.