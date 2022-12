Stala se tak v 36 letech nejstarší vítězkou českého titulu. „Já bych řekla spíše nejzkušenější. Hned po finále jsem volala panu Srbovi, co se stará o statistiky českého plavání. Titul mám po čtyřech letech, prostě paráda,“ zasmála se. „Plzeňský bazén mi vyhovuje. Užila jsem si to a plán jsem splnila na sto deset procent. Já jsem hlavně chtěla zaplavat čas pod 31 vteřin, to se podařilo. Titul je třešnička na dortu,“ podotkla.

V rozplavbách zaplavala čas 30,86, tedy nejlepší čas pro Weber za poslední čtyři roky.

Ve finále musela odrážet ataky Kristýny Horské. „Sice plavala vedle mě, ale vlastně jsem jí neviděla. Měla jsem klapky na očích. V létě mě porazila, tak jsem jí to vrátila. Semifinále jsem tak trochu vypustila, na postup to stačilo. Jelikož nemám prostě tolik natrénováno, nemohla jsem všechny závody plavat na sto procent,“ poznamenala.

Sympatická účastnice olympijských her a dvojnásobná mistryně Evropy se pozastavila nad chováním některých trenérů svých soupeřek.

Petra Weber prohání daleko mladší závodnice. Jejich rodiče jsou rádi, směje se

„Vemte si, že jsem tři roky netrénovala, mám za sebou porod. Pro mě je ten český titul ohromným úspěchem. No, a někteří mě jen tak poplácali po ramenou stylem – no, zase jsi vyhrála. Ne všichni mi to přáli, to mě bohužel,“ zavrtěla hlavou.

Několikanásobná česká rekordmanka tak může bilancovat. Od svého návratu prožívá opravdu skvělé období.

„Jsem naprosto spokojená. Chci dál pokračovat v přípravě s trenérem ve fitku. Chci překecat taťku, se kterým bych chtěla pilovat techniku. Ještě půl roku bych to chtěla potáhnout. Příští rok je mistrovství světa, je tam brutální limit. Dostat se tam je mým malým cílem. Kdo ví, třeba naberu deset kilo a bude hotovo,“ zavtipkovala.

Od republikového šampionátu v Plzni si dala Petra Weber dva týdny pauzu a chystá se na Vánoce. Ale aktuálně nestíhám. Malá je nemocná, musím balit dárečky, péct cukroví, které miluju a neodpustím si ho. S taťkou děláme snad sedm kilo bramborového salátu. Na konci prosince se ale do tréninku musím vrátit naplno,“ dodala na závěr.