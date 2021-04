„Můj život je složen z několika různých projektů. Musím říct, že mi ta covidová doba docela pomohla v rozhodování,“ přiznal v rozhovoru pro Deník.

Na začátek zapátráme v minulosti. Kdy jste vůbec začal s disciplínou MTBO?

S MTBO jsem začal kolem roku 2008. Dřív jsem dělal orientační běh, který mě však postupem času bavil daleko méně, než MTBO. V mém první roce v juniorské reprezentaci jsem se dostal na mistrovství světa. Na middlu jsem získal stříbrnou medaili za tehdy zlatým Kryštůfkem Bogarem z České Lípy. To byla skvělá motivace do dalších let.

Co vás na tomto sportovním odvětví zaujalo?

Nejvíc asi to, že k úspěchu nestačí jen dobrá fyzička nebo dobrá mapa. Je prostě potřeba to nějak spojit a v lese vybalancovat. Zároveň se s tímto sportem člověk podívá pokaždé na nová místa. Tam, kde to zná, orienťák pomalu ztrácí smysl. A objevování nových míst mě opravdu hodně baví. Navíc je v MTBO skvělá komunita lidí.

Nezkoušel jste i jiné sporty?

Začínal jsem s orientačním během, nyní doplňuji kalendář hladkými závody na kole. Většinou kratšími MTB maratony typu Kolo pro život. Tréninkově to má pro mě velký přínos, ale plně bych se tomu věnovat nechtěl. MTBO je jasná volba.

Už jste se zmínil o své stříbrné medaili z mistrovství světa. Co další úspěchy?

Největším úspěchem je rozhodně vítězství na posledním mistrovství světa v Dánsku v roce 2019 na krátké trati (middle). Byla to moje první zlatá individuální medaile ze světového šampionátu. Druhým největším úspěchem je asi zmíněné stříbro na prvním mistrovství světa v juniorech. To jsem opravdu nečekal.

Ke sportu patří také neúspěchy a zklamání. Jak to bylo u vás?

Největším zklamáním pro mě byly asi všechny sprintové závody posledních světových šampionátů. Často jsem měl velmi dobře našlápnuto, ale pokaždé se něco nepodařilo. V této disciplíně se snadno udělá chyba a vzhledem ke krátké době závodu, který trvá dvacet minut, se ztráta špatně dohání. Daří se mi celkem i na závodech Kolo pro život, kde jsem skončil v celkovém pořadí na sedmém místě. V tak nadupané konkurenci to beru jako velký úspěch.

Koronavirové období vám jistě hrubě narušilo závodní listinu. O co všechno jste přišel?

Minulý rok jsme přišli o kompletní mezinárodní MTBO kalendář, včetně vrcholů v podobě evropského a světového šampionátu. V Česku se naštěstí většina závodů odjela, takže se na mapu úplně nezapomnělo. Protože nebyly velké závody, dalo se odjet víc hladkých MTB závodů. To mě zase tréninkově posunulo o kus vpřed. Navíc dokončuji magisterské studium, takže priorita padala i mimo trénink.

Jak trénujete v době zákazů, opatření a omezení pohybu?

Individuální sport měl v tomhle výhodu… Můj život je složen z několika různých projektů, které mají v čase proměnnou důležitost. Když přišel covid a nebyly mezinárodní závody, zaměřil jsem se na školu a na přestavbu dodávky. Nyní je dodávka tak nějak postavená a se snad brzy hotovými státnicemi bude za mnou i ta škola. Přichází tedy čas zaměřit se zase více na sport, což mě těší. Musím říct, že mi ta covidová doba pomohla v rozhodování.

Vypadá to, že jste tedy moc netrénoval?

Nechtěl jsem říct, že bych vůbec nejezdil na kole nebo netrénoval. Trénink jsem minulý rok stavěl na víkendových závodech, které jsem párkrát přes týden přikrmil nějakým kratším švihem. Tím, že jsem kombinoval MTBO a závody KPŽ, neměl jsem v zásadě volný víkend. Párkrát se stalo, že jsem si dal v sobotu padesátikilometrový maraton a ještě odpoledne, nebo druhý den jsem už byl na MTBO závodech. Z hlediska covidu asi nejvíce utrpěla moje jarní příprava, protože jí každoročně podstupuji ve Španělsku. Ta loňská byla nejenom kratší, ale navíc ještě rozšířená o povinnou karanténu jak ve Španělsku, tak v Česku. Naštěstí jsme měli s sebou trenažer

Sám jste naznačil, že máte v životě různé projekty. O co přesně jde?

Tento rok končím se studiem, zároveň s přítelkyní a kamarádem rozjíždíme sportovní výživu Stamimax. Jezdím jako průvodce a mechanik na cyklistické kempy s cestovní kanceláří Active Tour. Je to pro mě perfektní kombinace práce a tréninku. Navíc jsme si teď s přítelkyní předělávali dodávku na obytnou, ve které bychom chtěli do budoucna bydlet (@eddie_taky_jede). Plán? Přes zimu Španělsko, přes létu Česko a Evropa. Bude se to odvíjet podle závodů. Ještě uvidíme, jak moc nám do toho situace ohledně koronaviru hodí vidle.

Vy patříte pod hlavičku TJ Stadion Nový Bor. Nebyla možnost přejít do jiného klubu?

Nějaké nabídky byly, ale nikdy v zásadě nepřišel žádný pádný argument, proč doopravdy přejít. Nějaký čas jsem vypomáhal v jiném týmu při štafetách či družstvech. V posledních letech se nám podařilo v oddíle sestavit poměrně silné družstvo, takže už ani nikde nehostuji. Náš oddíl funguje dobře, navíc je malý, rodinný, což mi vyhovuje. Hladké MTB závody jezdím za Active Tour Cycling Team, kde se taky sešla dobrá parta lidí.

Máte za svou kariéru nějaké kuriózní zážitky?

Hodně kuriózní příhoda se nám odehrála v roce 2018 na mistrovství světa v Rakousku, kde jsem jel na závody s novým parťákem Rudolfem. Rudolf byla moje první dodávka, co jsem pořídil za dvacet tisíc a opravil ji tak, aby byla v rozumném stavu. V Rakousku nás při cestě na štafety, které se startovaly asi za dvě hodiny, zastavila místní policie a odvezla nás na pojízdnou STK. Na autě zkontrolovali vše - vůle v čepech, odpružení, úniky kapalin, koroze, brzdné účinky kol… Pak mi dali soupis závad a řekli, že mám zaplatit pokutu 400 euro, což byla polovina ceny auta. Navíc jsme na místě museli odstranit všechny závady.

Jak to celé dopadlo?

Vše opravit bylo nereálné. Naštěstí se mi podařilo s policisty domluvit, že zaplatíme „pouze“ pokutu a že závady odstraníme až v Česku. Museli jsme odjet na ty závody. Naštěstí měli pochopení a odtušili, že značně nervózní posádka v dresech a s kolama v kufru asi o cestě na štafety kecat nebude. Zážitek velký, opakovat bych ho nechtěl. Rakouská STK je nemilosrdná.

Ke sportu a kolu bohužel patří zranění. Jak to máte vy?

Naštěstí nic, na co bych si vzpomněl. Klíček mě ještě čeká. Jde o zlomenou klíční kost, tedy typické cyklistické zranění.

Jaké plány a cíle máte do dalších let?

V dalších letech chci hlavně dokonale provázat MTBO, cestování a práci. S tím by měla pomoct právě ta dodávka, co jsme dávali s přítelkyní dohromady. Ze sportovních cílů se mi jeden dlouhodobý splnil. Do dalších let je to tedy získat zlatou medaili ve zbylých disciplínách, tedy sprintu, longu a hromadném startu. Nudit se určitě nebudu.