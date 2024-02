Hotovo! Českolipští florbalisté senzačně vyhráli na půdě pražské Sparty 8:5 a definitivně si zajistili předkolo play-off. Pro tým ze severu Čech je to vůbec první účast ve vyřazovacích bojích v historii klubu.

Florbalisté České Lípy poprvé v historii postoupili do play-off. | Foto: Vít Černý

Česká Lípa zlomila utkání ve druhé třetině, kdy nasázela Spartě čtyři góly a odskočila do vedení 5:2. Pražané se sice dostali na dostřel jediné trefy, hosté už cennou výhru nepustili.

„Zasloužená výhra, byli jsme lepším týmem,“ jasně řekl Radek Krajcigr, českolipský kapitán, který Spartě nasázel čtyři branky. „Pocity po postupu do předkola jsou samozřejmě skvělé. Poprvé se nebudeme strachovat v boji o udržení, ale můžeme zbytek sezony odehrát s čistou hlavou,“ dodal.

„Hráli jsme skvěle od defenzivy, hlavně ve druhé a třetí třetině to bylo od nás opravdu dobré. Vycházely nám rychlé brejky, myslím si, že těch gólů jsme mohli dát daleko více. Prostě povedený zápas,“ přiznal Vladimír Trčka, trenér FBC 4CLEAN Česká Lípa.

Právě Trčka je prvním vůdcem lavičky, který českolipský florbalový klub dotlačil k vysněné účasti v play-off. „Pocity jsou samozřejmě parádní. Tak trochu jsme tušili, že Black Angels prohrají, ale daleko lepší je, že jsme si to uhráli sami. To více potěší. Jen škoda, že jsme to potvrdili venku a navíc v neděli. V pondělí jdeme do práce, takže na oslavu vůbec není prostor,“ dodal s úsměvem.

Česká Lípa je aktuálně devátá, do konce základní části zbývá poslední kolo. Pokud by se v tabulce nic nemělo, v předkole by narazila na osmou Ostravu. Aktuální tabulka Superligy ZDE!

ACEMA Sparta Praha - FBC 4CLEAN Česká Lípa 5:8 (1:1, 1:4, 3:3)

Branky: 4. Curney, 38. Zouzal, 43. Pražan, 49. Wertheim, 60. Pražan - 6. Krajcigr, 30. Trčka, 31. Krajcigr, 35. Krajcigr, 39. Pruner, 50. Krajcigr, 58. Vavruška, 60. Slaný.

Rozhodčí: Pavel Kačer - Ondřej Vašíček. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:1. Diváci: 346. Zásahy brankářů: Martin Beneš 15 - Jan Dvořák 19.

FBC 4CLEAN Česká Lípa: Dvořák (Jukl) – Mlejnek, Slaný, Stárek, F. Šedivý, Křenek – Dzierža, Pekárek, Vavruška, Kouba, Trčka, Kopič, Jirsa, Krajcigr (C), Štěrba.