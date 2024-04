Velice atraktivní svezení nabízí organizátoři Bohemia Rally Mladá Boleslav 2024. Máte jedinečnou možnost poměřit svoje řidičské umění s nejlepšími piloty rally v České republice.

Sosnovou zná dobře i Vojtěch Stajf. | Foto: Václav Fiala

„Se svým vozem můžete odstartovat do rychlostní zkoušky na autodromu v Sosnové u České Lípy v podobě, jak ji absolvují posádky rally. Tyto jízdy můžete uskutečnit v sobotu 13. července odpoledne a budou plně bezpečnostně zajištěny. Cena jedné jízdy je stanovena na 990,- Kč, při zadání slevového kódu vyjde na 690,- Kč,“ přibližuje atraktivní svezení ředitel Bohemia rally Mladá Boleslav 2024 Petr Pavlát.

Pro porovnání vašich výkonů budou k dispozici časy soutěžních posádek. Vozy, se kterými budete moci odstartovat, mohou být buď sériové určené pro běžný silniční provoz nebo i upravené závodní speciály. Povinná je ochranná přilba a bezpečnostní pásy. Vaše řidičské umění bude tedy v přímé konfrontaci s ikonami rally u nás. Výsledky klání budou zveřejněny na webu pořadatele.

Lidmila vzpomíná na hadráky a konec fotbalu ve Sloupu. Skalice se mu líbí

Přesně stanovené časy pro tyto jízdy jsou v sobotu 13. července od 15 do 15.30, druhá série pak od 15.30 do 16 hodin. Budou uvedeny i na webu soutěže. V každé sérii odstartuje deset vozů. Připravuje se rovněž předprodej vstupenek na vstup do areálu v Sosnové na supererzetu, která bude součástí první etapy v sobotu 13. července.

Podrobnosti a možnost objednání se objeví na webu Bohemia Rally Mladá Boleslav. Vstupenky najdete na webových stránkách soutěže. Přípravy soutěže, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. července, probíhají podle harmonogramu za velké podpory generálního partnera města Mladá Boleslav.