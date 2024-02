Boj o celkové prvenství bude ještě hodně napínavý. Dobrou zprávou je, že do něj stále výrazně promlouvá Lokomotiva Česká Lípa, která drží v druhé volejbalové lize třetí místo.

Po dvou domácích výhrách (na snímku) urvali volejbalisté jedno vítězství i na půdě TJ Praga. | Foto: Jaroslav Marek

Za sebou má šlágr na půdě lídra TJ Praga, kde urvala jednu výhru a nadále může pomýšlet na celkové prvenství v soutěži.

„Nebyli jsme zrovna kompletní, prakticky jsme to odehráli v osmi hráčích. Přesto jsme v prvním utkání předvedli takový výkon, který bych si představoval,“ hodnotil výhru 3:0 Jan Charousek, hrající trenér Lokotky.

Zdroj: Tomáš Melich

„Na Pragovku jsme se připravovali a taktika nám vyšla. Byli jsme výrazně lepší, v koncovce druhého setu nás paradoxně nakoply dvě chyby rozhodčích v náš neprospěch. Nás to nezlomilo, v poli jsme vyčapali neskutečné míče. Tím jsme domácí zlomili. Za první zápas musím dát celému týmu velkou pochvalu,“ zdůraznil Charousek.

V „odpoledním“ zápase se ale role na hřišti obrátily. Domácí Praga do toho daleko více šlápla, Lípa si navíc vybrala trochu smůly.

„Ani to nebylo tím, že bychom hráli nějak hůř, ale domácí se výkonem hodně zvedli. Druhé utkání se zlomilo ve třetím setu za stavu 1:1, kdy tam Praga měla neuvěřitelné štěstí. Na co sáhla, to složila do bodu, naše útoky se od nich neskutečně odrážely. To se jen tak nevidí. Takže i kvůli tomu jsme druhý duel prohráli 1:3,“ zakroutil hlavou.

Přesto pozitiva převažují. „Jedna výhra je pro nás určitě důležitá, čelo tabulky je nabité a my jsme stále ve hře o medailové pozice. Navíc máme proti Pragovce lepší bilanci, třikrát jsme vyhráli, jednou prohráli. Uvidíme, jak to půjde dál,“ dodal Charousek.

V béčkové skupině druhé ligy jasně kraluje Malá Skála, která dvakrát vyhrála na půdě Havlíčkova Brodu (3:1, 3:0) a na čele má náskok 13 bodů.

