Sertič prošel Roudnicí nad Labem, Libercem, ale také Českou Lípou. Do Děčína přišel loňský rok v září z USK Praha. „Pro mě byl zápas proti Nymburku obrovským zážitkem a zároveň zkušeností. Hrát proti tak velkému týmu a zároveň být součástí Děčína. Musím přiznat, že to byl můj sen. Jako malý jsem dojížděl do Děčína koukat na tamní zápasy. To, že můžu být součástí Válečníků je parádní zážitek,“ přiznal Sertič.

Děčínský kouč Tomáš Grepl nemohl počítat s několika zraněnými hráči. V Nymburce chyběl kapitán Ježek a pivot Houška s Landou. Absence a taky fakt, že Nymburk si svůj velký náskok pohodlně hlídal byla šance pro děčínskou lavičku. „Dva dny před zápasem jsem se dozvěděl, že pojedu do Nymburka. A že to bude v televizi? Tak to jsem se dozvěděl den před zápasem,“ usmál se.

Nervozita samozřejmě byla na místě. První start v Kooperativa NBL a hned v hale českého basketbalového hegemona. Navíc za asistence televizních karem. „Když jsem se dozvěděl, že jsem v nominaci, byl jsem trochu nervózní. Jakmile jsem ale nastoupil na hřiště, jakoby ta nervozita za mě nějak spadla. Chtěl jsem si to prostě užít,“ zdůraznil.

Sertič strávil na palubovce přes 12 minut. Jednou se trefil za dva body (50%), vsítil jednu trojku (100%) a další dva body přidal z čáry trestného hodu (40%). Ovšem zahodil také další tři šestky v řadě. „Za těch sedm bodů jsem samozřejmě rád. Kdybych dal i ty první tři šestky, bylo by to ještě lepší. Je pravda, že u té první šestky jsem byl nervózní. Ty další dvě jsem prostě přestřelil,“ zakroutil hlavou.

Díky pozvánce do A týmu může Sertič nabírat od starších spoluhráčů cenné zkušenosti. A jelikož mládežnické sekce nesmí ani trénovat, je Filip rád, že se dostane na palubovku. „Pro mě je to obrovská čest a zároveň výborný způsob, jak trénovat. Všechny mládežnické kategorie jsou pozastaveny a my nemůžeme v halách ani trénovat,“ pokrčil rameny.

V sobotu 16. ledna venkovní zápas proti USK Praha. Pak derby v Ústí nad Labem. Domácí duel proti Svitavám a cesta do Kolína. Mezitím ještě dva zápasy Českého poháru. Soupeř? Opět Kolín. Na Válečníky čeká velmi těžký konec základní části. A velmi důležitý. Děčín je aktuálně devátý a rád by se procpal do první osmičky, která má zaručenou účast v elitní nadstavbové skupině. „Já bych byl moc rád a doufám, že se ještě na pár minut dostanu na hřiště,“ věří Sertič.

Basketbalový život má osmnáctiletý hráč ještě před sebou. Jaké má další sny? „Rozhodně bych si chtěl zahrát Euroligu. Aktuální sen? Vždy jsem chtěl oblékat dres Děčína a na zádech mít jméno. Doufám, že se mi to v budoucnu povede,“ dodal Sertič. V dresu Děčína už nastoupil, ovšem s číslem 18 na zádech. Jméno Sertič tam zatím chybělo.