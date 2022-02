„Za všechno si můžeme sami. Věřím, že se zachráníme. Pokud ale neporazíme Ústí, je konec,“ přiznal Karel Kruliš trenér a místopředseda klubu.

Poslední dva zápasy pro vás byly hodně důležité. Ovšem proti Českým Budějovicím a Mělníku jste získali jenom bod. Co rozhodlo?

Proti Budějovicím jsme začali hodně dobře a šli do vedení. Jenže pořád nejsme v hlavách ustlaní na to, že vedeme. Chybí zkušenost a ztráta koncentrace. Soupeř pak skóre otočil. My to sice dohnali, ale nestihli dát vítěznou branku. S Mělníkem to bylo vyrovnané. Trochu do toho sáhl sudí, kdy nepotrestal hrubý faul brankáře na našeho hráče. No a v závěru jsme dostali gól na 3:2. Troufnu si říct, že v těchto zápasech jsme ztratili tři body.

Teď vás čeká zápas proti Ústí. Klíčová bitva, kterou prostě musíte urvat.

Je to tak. Pokud nevyhrajeme, je konec, sestupujeme. Máme ještě Helas, potom už to ale nemáme kde nahrát. Teplice, Plzeň nebo Slavii prostě nemůžeme porazit. Za všechno si můžeme sami. Ztratili jsme bod na Spartě, zbytečně prohráli v Ústí. Ale věřím, že urveme šest bodů a zachráníme pro Lípu nejvyšší soutěž.

Nyní probíhá dlouhá reprezentační pauza. Jak je na tom vás kádr?

No, Havrda je mimo. Je po operaci, navíc má další komplikace. Před Budějovicemi nás posílili dva hráči, teď jednáme ještě s jednou posilou. Ale zatím nebudu konkrétní. Pokud to klapne, mělo bychom více konkurenceschopní.

Jakub Matějka, jedna z vašich posil, trefil proti Budějovicím hattrick. Dobrá zpráva, ne?

To určitě. Bylo vidět, že nebyl pod tím naším tlakem, navíc mu seděl fotbalový styl Budějovic. Proti Mělníku už to měl těžší. Je potřeba, aby se více naučil futsalové návyky. V pondělí jsme si domluvili přátelák s Bohemkou. Věřím, že díky tomu a poctivým tréninkům půjdeme nahoru.

Pro vás je tahle situace určitě hodně těžká. O tom jsme mluvili, už před zápasem proti týmu z jihu Čech. Jak je to teď?

Je to těžké. Dvanáct let tady něco pipláte, posunete se do nejvyšší soutěže a najednou spadnete. Strašně to bolí. Na druhou stranu, pokud na to kvalitou nemáme, tak je něco špatně. Pomohlo mi, že tréninky vede Dan Korda. Já si to koordinuji, ale přeci jen mi to uleví. Takže jedu dál, je to pro mě alfa a omega. Teď mě tíží jiné věci. Ale jak říkám, věřím, že v pátek Ústí porazíme a zachráníme se.

Nechci malovat čerta na zeď. Ale co kdyby se to nepodařilo? Co by znamenal sestup?

To fakt nevím, nechci to ventilovat. Lidi se na to ptají, jestli to třeba znamená konec Démonů v Čechách. Všechno je možné. Ale zase za tím stojí opravdu dlouhé roky práce. Prostě, těžko říct. Ale já věřím, že tu první ligu udržíme!