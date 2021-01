Trenér aktuálně desátého týmu nejvyšší futsalové soutěže o příchodu posil informoval prostřednictvím Deníku už v neděli. Konkrétní jména ale neprozradil, logicky chtěl nové hráče nejprve představit celému týmu. Klub pak odhalil jména v úterý odpoledne na svém facebooku.

„Víťa Hrubý už u nás byl, takže tady v podstatě víme, co chceme. Přichází na pozici zadního hráče. Jiráský by měl být v první čtyřce s Havrdou a plnit roli štírka. Slibujeme si zlepšení naší koncovky. Věřím, že oba přinesou do týmu průbojnost a živost. Proto jsme se tak rozhodli, proto jsme oba hráče přivedli,“ sdělil kouč Karel Kruliš.

Démoni prohráli šest ligových zápasů v řadě. Do akce půjdou opět v pátek 5. února proti Mělníku.