Jubilejní ročník Bohemia Rally začne po show v Sosnové na náměstí v České Lípě

/FOTO, VIDEO/ Start úvodní sekce první etapy Jubilejního 50. ročníku Bohemia Rally proběhne 7. července na českolipském náměstí T. G. Masaryka. Posádky se mohou už nyní přihlašovat do všech vypsaných mistrovství, seriálů a kategorií, tedy do republikovéjho šampionátu v rally současných vozidel, historických vozidel a také do Rally Legend.

Sestřih Rallly Bohemia, 49. ročník | Video: www.youtube.com