Nový Bor – Trojice novoborských judistů se zúčastnila mezinárodního turnaje v německém Sprembergu.

Daniel Kobr v kategorii mladších žáků první utkání ukončil před limitem, ve druhém však prohrál, což znamenalo opravné zápasy; dvě výhry v řadě byly slibné k cestě za medailí. Další nezdar ve čtvrtém boji definitivně ukončil jeho cestu za cenným kovem.

„Dan se snažil, bohužel v poslední době nechodí pravidelně na tréninky, což se jasně projevilo. Konečné sedmé místo je v jeho případě malým zklamáním,“ přiznal trenér Jakub Holer.

Nikita Melzerová procházela turnajem jako nůž máslem. Finálový zápas byl velmi vyrovnaný, bohužel sporadický výrok rozhodčích zapříčinil těsnou porážku. „Stříbrná medaile je super, vždyť v kategorii mladších žákyň se Nikita představila vůbec poprvé,“ dodal druhý trenér Mašek.

To nejlepší přišlo v případě Petra Schafera. Pátý judista z listopadového MČR a několikanásobný medailista seriálu GP zápolil vůbec poprvé mezi dorostenci, přesto dokázal ukončit všechny souboje před časovým limitem a stal se vítězem váhové kategorie do 60 kg. „Petr podal výborný výkon! Jsem moc rád, že se to povedlo právě jemu, protože v trénincích je velice pilný,“ pochválil svého svěřence Jakub Holer.