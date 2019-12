ERA-PACK již tradičně patří mezi nejlepší českou futsalovou elitu, větší gigant v tuzemsku k dispozici není. Přesto jsou časy, kdy Chrudim drtila jednoho soka za druhým, pryč. Mužstvo už letos okusilo hořkost porážky a patří mu „až“ třetí místo tabulky, Chrudim padla v prvním kole s Teplicemi (1:5) a ztratila i s Plzní (1:1). Do Lípy ovšem dorazí s dvěma výhrami v zádech, tým v posledních kolech porazil České Budějovice (7:1) a Liberec (5:0).

„Když dorazí Chrudim, je to vždy svátek futsalu. Lidé vlastně mají možnost vidět to nejlepší z české futsalové scény a já chci, aby se hrou bavili,“ řekl před utkáním trenér České Lípy Karel Kruliš, který zároveň dodal, že jeho svěřenci rozhodně nedají soupeři body zadarmo: „My jsme opravdu hodně natěšení, protože reprezentační přestávka byla dlouhá. Chceme se prezentovat stejným výkonem jako v Teplicích. Proti Chrudimi nemáme co ztratit.“

Démoni půjdou do utkání po dvou prohrách s Libercem a Teplicemi, na své palubovce se představí po více než měsíci, v poslední domácí bitvě Česká Lípa přetlačila České Budějovice (7:6). Naváže na body dalším povedeným výkonem? Páteční duel startuje v českolipské sportovní hale ve 20.30.