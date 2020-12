„Do prvního zápasu jsme šli s tím, že můžeme bodovat, pokud budeme dobře blokovat a nebudeme dávat soupeři góly zadarmo. Počítali jsme také s tím, že by se nám mohl ze začátku podařit i nějaký brejk. K tomu nám pomohl Lukášův výkon v bráně a trochu podcenění ze strany Chodova. V útoku nám to začalo padat i díky tomu, že aktuálně jdeme tomu štěstíčku trochu naproti.“ vrátil se k sobotnímu utkání s Chodovem českolipský kouč David Derka.

Den po nečekané výhře nastoupila Česká Lípa v domácím prostředí proti Ostravě. Na kvalitní výkon z prvního zápasu tým z Libereckého kraje nenavázal. „Já si myslím, že jsme si v neděli úplně vyměnili role. Ostrava hrála naplno, chtěla odčinit sobotní porážku. My jsme do zápasu šli lehkovážně po výhře nad Chodovem,“ hledal po zápase rozdíly mezi týmy David Derka a pokračoval. „Ve všech soubojích jsme byli druzí, měli jsme k míčku o krok dál. Myslím si, že jsme dost chybovali a nevytvářeli jsme si příležitost. Nás zdobí to, že dobře řešíme situace tři na dva nebo dva na jednoho, z čehož si vytváříme příležitost. Ty jsme ale proti Ostravě neměli,“ poznamenal Derka po zápase.

Českolipští florbalisté jsou aktuálně s devíti body po deseti odehraných zápasech v tabulce desátí. Získat další body může Česká Lípa už v sobotu, kdy od 19 hodin hostí Vítkovice. Náročný program pokračuje v neděli. Na druhý víkendový den je naplánovaný zápas o vládce Libereckého kraje. Česká Lípa od 16 hodin nastoupí k zápasu na půdě Liberce.