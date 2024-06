Mladé naděje klubu karate SSC Česká Lípa úspěšně bojovali na mistrovství ČR Beginner v Dubňanech. Na sever Čech dovezly hned dvanáct cenných kovů.

Karatisté SSC Česká Lípa získali dvanáct medailí. | Foto: archiv klubu

V roce 2024 změnil Český svaz karate formát soutěží Beginner, tak aby soutěžní sezona byla září až červen. Tím můžou pokročilí závodníci zabojovat i na Mistrovnství ČR, které je tradičně v prosinci. „Náš klub nezahálel, poctivě jsme se připravovali a jezdili na soutěže. Absolvovali jsme tři kola libereckého krajského poháru a z nich vzešla nominace. Dvacet závodníků z našeho klubu vybojovalo 39 nominací na MČR v Dubňanech,“ řekl Josef Polák, hlavní trenér Shotokan Sport Centrum Česká Lípa.

„Štěstí přeje připraveným a tak jsme od začátku plnili cíle, které jsme si vytyčili a na trénincích tvrdě nacvičovali. Děcka se rvala, co to šlo a odměnou bylo skvělé druhé místo mezi 39 kluby z celé České republiky. Celkově jsme získali dvanáct medailí, to hovoří za vše. Podobné výsledky máme už pátým rokem. Je to pro mě ocenění práce všech trenérů, rodičů a dětí.,“ usmál se Polák.

Do České Lípy putovalo 5 zlatých, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile. „Na soutěž nás přijelo z České Lípy podpořit také 15 rodičů, tím jsme byli největší výprava. Táhneme za jeden pásek. Děkujeme městu Česká Lípa, Libereckému kraji, NSA za podporu s celoroční činností klubu," dodal Polák.

Kdo všechno reprezentoval?

Anabel Krejčíková (1x zlato), Phuc-Tiep Nguyen, Denis Marcynkovskyj, Eliška Lebedová, Adéla Kočová (1x stříbro), Brian Pohlodko (1x zlato), Denis Pohlodko, Jan Matoušek (1x zlato, 1x stříbro), Přemysl Šanda (1x bronz), Yeva Onatska (1x stříbro, 1x bronz), Daniela Vlčková (1x stříbro, 1x bronz), Nandin Pavaajan, Ondřej Nosák, Marie Dalíková, Jan Šolc, Lukáš Lebeda, Veronika Škarpová, Natalie Prokešová, Viki Barvíková (1x bronz), Bára Holubová (1x zlato)