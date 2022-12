V Bregenzu to bylo obtížnější , jelikož jsme univerzálové, tak startujeme ve formách (kata), ale i v kumite (boj). O to větší kolotoč a náročnější soustředění na danou disciplínu. My jsme to zvládli a vezeme domů hned čtyři stříbra,“ pokračoval.

O všechny medaile se postarala Adéla Znamenáčková a Bára Znamenáčková. „Děkujeme za podporu městu Česká Lípa, Libereckému kraji a našim partnerům,“ uzavřel vše Znamenáček.

Adéla Znamenáčková:

Kumite juniorky 2. místo

Kumite seniorky 2. místo

kata formy 2. místo

Bára Znamenáčková:

kata seniorky 2. místo

kata formy 2. místo

kumite 5. místo