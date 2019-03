Výprava reprezentantů karatistického klubu Sport Relax ve složení Barbora Znamenáčková, Adéla Šinerová , David Kavalír a trenér Pavel Znamenáček vycestovala na slovenskou půdu, aby v Bratislavě předvedla co nejlepší výkony.



Do slovenské metropole se tradičně sjíždí evropská špička karate a nebylo tomu ani letos jinak na 39. ročníku Grand Prix Slovakia.



Z českolipského tria se nejvíc dařilo Adéle Šinerové, která vybojovala stříbro. Po startu na ME olympijském karate se očekávala pěkná podívaná s kvalitními závodnicemi z Polska, Slovenska a Ruska. Šinerová se mezi juniorkami probojovala do vysněného finále, kde se střetla s rakouskou reprezentantkou Celo Funda.



„Bylo to pěkné finále, ale na rakouskou reprezentantku bohužel nestačila. Stříbro z tak prestižní soutěže je úžasné. Áďa ještě bojovala v kategorii U21, když se opět dostala do kvalitních bojů o bronz. Tam však soupeřce podlehla, a tak veze do České Lípy páté místo,“ hodnotil výkon své svěřenkyně trenér Pavel Znamenáček.



David Kavalír se také neztratil v nabité kategorii reprezentantů z Maďarska, Rakouska, Chorvatska a Polska. „David měl virózu a to výkon poznamenalo. V seniorech se ale i přes tuto nekomfortní situaci přenesl a umístil se na sedmém místě. V druhém kole v kategorii U21 se nedostal dál přes závodníka z Polska, kde zápas skončil 4-1 pro soupeře,“ bilancoval kouč.



Barboře Znamenáčkové se letos v Bratislavě příliš nezadařilo. V kategorii seniorek prohra první kolo 1-4 s polskou závodnicí, která se poté nedostala dál přes finalistku kategorie. „V U21 výhra první kolo 4-1, druhé prohra 1-4 a následně v boji o repasáž podlehla reprezentantce ze Slovenska Váňové,“ doplnil Znamenáček.