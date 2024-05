Florbalisté České Lípy mají nového trenéra. Superligový kádr povede do osmé sezony mezi tuzemskou elitou jedna z největších legend historie českého florbalu Milan Garčar. Klub to oznámil na svém oficiálním webu. Garčar svou aktivní kariéru ukončil na podzim roku 2022 a následně coby asistent sezonu působil právě v barvách pražské Sparty. K týmu se připojí hned na startu přípravy na novou sezonu, která začala 28. května. Garčar nahradil Vladimíra Trčku, který odešel trénovat do Děčína.

Milan Garčar je novým trenérem florbalistů České Lípy. | Foto: fbcceskalipa.cz

Milan Garčar má za sebou vynikající kariéru. Zúčastnil se historicky prvního mistrovství světa juniorů v roce 2001, odehrál celkem pět dospělých šampionátů a má jeden bronz z Helsinek v roce 2010. V barvách národního týmu zvládl celkem 86 zápasů, v nichž nastřádal celkem 24 kanadských bodů.

Dařilo se mu také na klubové úrovni. V Superlize odehrál celkem 443 zápasů, což ho momentálně řadí na osmé místo v historii. Nasbíral 409 bodů za 214 branek a 195 asistencí a drží se v top 30 bodování všech dob. S Tatranem Střešovice posbíral úctyhodných pět titulů.

Zároveň se stal prvním českým hráčem, který okusil čtyři top ligy světa. Ve Švédsku si zahrál za Falun a Helsingborg, ve Finsku za Nokian a ve Švýcarsku za Kloten. Garčar byl také pět let kapitánem Sparty a dvakrát se umístil na čtvrtém místě v anketě o florbalistu sezony.

Do České Lípy se dle svých slov těšil. „Jedním z důvodů byla poptávka klubu po novém trenérovi a také mé vazby na Štěpána Slaného a Radima Křenka. Tedy na kluky, které znám ze své aktivní sportovní kariéry. Líbí se mi projekt, který v Lípě běží už nějaký ten rok, a daří se s ním hezky pracovat a rozvíjet ho. Je to jiná, specifická cesta než u větších, protřelejších týmů. Ale i tak je to cesta, která může dosáhnout na velké výsledky,“ uvedl nový českolipský kouč.

Pro Garčara to zároveň bude první štace v pozici hlavního trenéra u dospělého celku. „Přechod od aktivního hraní k trénování by měl být plynulý. Myslím si, že je důležité si odpočinout, trochu zchladit hlavu a dát si třeba jednoroční odstup. Pro mě osobně je to velká výzva, řekl bych dokonce velký závazek. Bude mě to stát hodně energie, ale chci do Lípy vnést spoustu věcí, které jsem posbíral a nasál od spousty kvalitních trenérů na různých úrovních světového florbalu, pod nimiž jsem působil. Každý kouč mě v tomto ohledu inspiroval a přinášel do hry něco nového,“ pokračuje muž, který coby asistent působil na Spartě a podílel se na trénování mládeže.

„Zároveň si uvědomuji, že se ve finále počítá výsledek. Lípa se mi líbí. Je to perspektivní, chytrý tým, který má velké možnosti a působí v dobrém prostředí. Navázat na úspěch z minulé sezony by měl být sice standard, ale já si předem moc dobře uvědomuji, kolik práce kluci a předchozí trenérské vedení udělalo, aby se k tomu dostalo. Vedla k tomu dlouhá cesta. Nechci říkat, že čtvrtfinále je pro mě odrazový můstek a když nebude semifinále, budu to vnímat jako zklamání. Cílem je tedy navázat především na úspěšnou práci z minulé sezony. Kluci mají kvalitu na to být v elitní osmičce a sami musí chtít posouvat se dál. Neměli by se tím uspokojit,“ zakončil nástupce Vladimíra Trčky.

Příchod nového trenéra vyžadoval také spoustu práce ze strany vedení klubu, které muselo vzhledem k blížícímu se startu letní přípravy hledat vhodnou osobu na obsazení ožehavého postu s velkou intenzitou. „Při sestavování nového realizačního týmu jsme si nedovolili dostat pod termínový tlak. Cítili jsme, že se jeho nové složení musí dobře vyladit, aby dokázal naplnit ambice našeho klubu. Na příští ročník máme připraven velice silný kádr, který může navázat na výsledky z uplynulé sezony. Uvědomujeme si specifickou atmosféru klubu, dodržování hodnot, který chce postupně nabízet všem členům i fanouškům. Do této kombinace jsme hledali vhodné osobnosti, které budou specifika respektovat a zároveň náš tým i klub posunou opět o něco výš. Cítíme, že Milan Garčar je v kombinaci s patrioty jako Láďa Pekárek a Franta Beránek tou správnou volbou. Je to signál, že to v Lípě myslíme s florbalem vážně, chceme ho dělat naplno a zároveň si uvědomovat florbal jako společenský fenomén našeho města,“ uvedl manažer Štěpán Slaný.

Při hledání nového kouče hrály, jak už bylo výše zmíněno, i blízké osobní vazby. „Já i Radim Křenek, se kterým jsme na trenérským týmu pracovali, Garyho známe ze společného působení v reprezentaci nebo nejvyšší soutěži. Máme hodně společných zážitků a je to pro nás trochu takový florbalový reunion. Známe jeho náročnost, přístup k fyzické kondici i jeho historii. Pět mistrovských titulů, pět účastí na MS, angažmá ve švédské, finské i švýcarské lize nám může pomoci v naší cestě, jak se přiblížit k potenciálu našeho týmu i klubu. Pro náš klub i naše hráče to je velké jméno, které ukazuje, že to tady asi neděláme úplně blbě. Jeho asistent Láďa Pekárek je klubová legenda, jeden ze zakladatelů klubu, který jako trenér prošel s úspěšnou generací 2003-2005 celou mládežnickou strukturou. Láďův důraz na disciplínu a individuální přístup bude ideálním doplněním hlavního trenéra. Záda jim bude jistit dobrá duše klubu František Beránek v pozici vedoucího týmu. Zbytek trenérské baterie bude nadále postupně doplňován,“ zakončil Slaný.

Česká Lípa vstoupila do letní přípravy v úterý 28. května. Seznam pohárových a přípravných zápasů před startem Livesport Superligy bude postupně aktualizován. Chystané změny v hráčském kádru budou známy v rozmezí příštích dnů.

Zdroj: fcbceskalipa.cz