Přítomni budou zpravidla tři až pět nejlepších nominovaných sportovců v různých kategoriích, předávající a organizátoři.

V posledních letech se zdálo, že této anketě dochází organizačně dech, ale naštěstí přežila. Vedle Radka Šilhana, dlouholetého moderátora a jednatele společnosti, která organizuje tento projekt, se do organizace ankety Nejúspěšnější sportovec roku zapojili noví členové výkonného výboru českolipské pobočky České unie sportu Štěpán Slaný a Jaroslav Češka.

„Naší ambicí byl vstup do ČUS i právě díky této anketě, která delší dobu přešlapovala na místě a potřebovala trochu nového elánu. Bohužel letošní ročník nám úplně nepřál a od původního zrušení nás dělilo pár dnů. Na finální přípravu jsme tak měli necelé tři týdny. Je pro nás velmi důležité, že jsme zachovali kontinuitu této akce a v příštím roce akci připravíme po všech stránkách,“ říká Slaný, kterého známe především jako hrajícího manažera místního FBC. „Velkou výhodou je to, že máme za zády PO Sport v čele s ředitelem Jardou Češkou a také Město Česká Lípa. Mám velkou radost, že pro příští rok přijala pozvánku do organizačního týmu i mnohonásobná vítězka Petra Chocová. Myslím, že takto ve tříčlenném štábu dokážeme akci kvalitně připravit," podotkl bývalý reprezentant.

Nejlepší sportovce za rok 2020 volila padesátičlenná odborná porota složená ze zástupců sportovních klubů, členů sportovního výboru v České Lípě či představitelů měst a obcí na Českolipsku.

Vyhlašovat se budou nejenom nejlepší jednotlivci a kolektivy v kategorii dospělých a mládeže, ale ocenění si převezmou např. i jedinci za mimořádný sportovní výkon roku či se bude vstupovat do Síně slávy.

„Cílem této akce je do budoucna vytvořit platformu pro setkání sportovců a vedení sportovních klubů se zástupci samosprávy a soukromého sektoru a poskytnout tak prostor pro vzájemné seznámení a diskuzi. Sport v České Lípě za poslední roky udělal velký pokrok, zlepšuje se velmi důležité organizační zázemí klubů, rostou členské základny a odchovanci v mládežnických kategoriích již pravidelně zásobují dospělé týmy. Česká Lípa se tak může chlubit nejvyšší soutěží ve florbale, futsale a postup do druhé nejvyšší soutěže letos slavili volejbalisté českolipské Lokomotivy. Výborný fotbal také předvádí českolipský Arsenal,“ dodává Slaný.

Jak už bylo řečeno, diváci nebudou osobně přítomni této akci, avšak mohou vyhlášení sledovat ONLINE na youtube (www.nejuspesnejsisportovecroku.cz)

Na závěr připoměňme vítěze loňské ankety:

Mládežnické kategorie ovládli karatisté Sport Relaxu Česká Lípa, kteří si nejenom odnesli prvenství v kolektivech, ale navíc v jednotlivcích triumfovala Adéla Znamenáčková.

Mezi dospělými jednotlivci se na první místo dostal, pro někoho neznámé jméno, Ludvík Vojtěch z TJ Stadion Nový Bor, který se věnuje MTBO (orientační jezdec na horských kolech).

Nejlepším dospělým kolektivem se stal celek mužských volejbalistů, který úspěšnou sezonu završil postupem do druhé nejvyšší soutěže.

Spokojenost panovala i mezi „ping-pongáři“ z Lokomotivy Česká Lípa, protože trenérem roku byl zvolen Aleš Bayer.

AUTOR: Alex Neugebauer