„Zápas, ve kterém šlo o to, zda pošleme soupeře pod sebe, se nám nepovedl. I když první poločas vypadal slibně, tak po našich hloupých chybách jsme pustili soupeře do vedení a ten si vše pohlídal. Soupeři gratuluji k vítězství,“ smutně pravil Karel Kruliš, kouč České Lípy.

Severočeši držel krok s Brnem na začátku utkání. Na rychlé vedení Vlků 2:0 dokázal odpovědět Bialek, který snížil. Další branky už ale padaly pouze do českolipské sítě. Hattrickem se blýskl domácí kanonýr Havlín.

„Dnes jsme se soustředili pouze a jenom na vítězství, byl to zápas o šest bodů a byli jsme rozhodnutí ho zvládnout a třeba to přetlačit pouze silou vůle. Kdybychom to nezvládli, dostali bychom se do poměrně svízelné situace, jelikož v dalším průběhu soutěže máme mnohem těžší los, než náš soupeř. Jsme moc rádi, že jsme zápas zvládli. V žádném případě ale nejsme uspokojeni, soutěž není zdaleka u konce,“ má jasno Michal Letzel, prezident Brna.

Situace českolipských Démonů je tak zase horší. Lípa prohrála deváté utkání v řadě a pod sebou má pouze České Budějovice. A právě s tímto soupeřem bude hrát doma v pátek 7. ledna.