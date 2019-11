Severočeši naposledy zažili chuť vítězství 13. listopadu, v dalších čtyř duelech neuspěli. Padli s Královskými Vinohrady, s Brnem i se Střešovicemi, navrch nedali zmíněný pohár s Chodovem. A na řadě je pátá Bohemka.

„Je to hodně těžký soupeř, na kterého moc neumíme. Bude to hodně o defenzivě, na Bohemku totiž platí zatažená obrana. Jakmile s nimi začnete jezdit nahoru dolů, je zle. Bude to asi pro diváka nudný zápas, ale defenziva prostě bude klíčová,“ myslí si trenérka České Lípy Lenka Bartošová.

Šéfka střídačky aktuálně devátého celku tabulky by právě hrou vzadu ráda navázala na středeční pohár s Chodovem: „Sice jsme prohráli, ale v obraně jsme se prezentovali slušným výkonem. Mohlo by nás to nakopnout do zbylých zápasů, které nás čekají do Vánoc. Nejdůležitější boje přijdou proti Liberci, Pardubicím a Ostravě. Nejprve se ale musíme soustředit na nedělní utkání s Bohemians.“

Pražané disponují oproti České Lípě daleko lepší aktuální formou, z pěti posledních superligových bitev hned čtyřikrát triumfovali, pohárový duel s Otrokovicemi sehrají až v pátek večer. Využijí českolipští únavy Bohemians a vrátí se na vítěznou vlnu? Nedělní boj startuje v pražské hale Děkanka v 17.00.