„Na úvod bych chtěl poděkovat všem, kteří tvoří klub SPORT RELAX, jsou to naši cvičenci, rodiče, sponzoři, přátelé a fanoušci. Velké poděkování našemu městu za vytvoření podmínek pro sport. Také jsem rád, že nás pandemie Covid -19 neporazila, i když to byl a je značný zásah do systému,“ řekl na začátek Pavel Znamenáček, předseda a hlavní trenér klubu.

Než došlo k založení klubu, Znamenáčkova cesta karate začala při jeho studiích v Duchcově, pokračovala do srdečního klubu Slovan Ústí nad Labem, České Lípy, Loun a opět do Ústí. „Klub měl významné místo v českém karate a zde jsem složil první zkoušky pod vedením přísných trenérů Stanislava Linharta, Milana Simandla a Milana Paška. Na mé cestě jsem potkal nespočet dalších trenérů, kteří mě pozitivně ovlivnili,“ zavzpomínal. Jmenovitě to byl Oldřich Suchánek, Theodor Kohout, Ladislav Gáf, Miroslav Šianský, Bohumil Koloc a z těch světově významných mistrů: Hidetaka Nishiyama (Japonsko), Shihan Hideo Ochi (Japonsko), Shihan Rajeev Sinha (Indie), Kancho Kenneth Yoshinobu Funakoshi (USA). „Ten mě ovlivnil natolik, že jsem ještě dnes jeho věrným žákem. Můj učitel letos v září oslaví 83 let,“ připomněl.

Před 27 lety, když se usadil s Milanem Veselým první kámen klubu SPORT RELAX, byl Znamenáček poměrně ostříleným reprezentantem ČR a závodníkem. „Zkušenosti jsem chtěl předávat svým žákům. Rozhodnutí založit klub bylo správné s velkou motivací být kvalitním a spolehlivým klubem. Věřím, že se nám to podařilo,“ usmál se.

Klub SPORT RELAX působí řadu let v městské sportovní hale a čítá 220 členů. „Jsem rád, že si k nám lidé nachází cestu a rodiče mají v nás důvěru. Tradice se již zakořenila a lidé ví, že se vyučuje nejen karate, ale také jak se chovat ke svému tělu s propojením do osobního rozvoje,“ zdůraznil Znamenáček.

V klubu SPORT RELAX vyrostlo mnoho českých reprezentantů a skvělých lidí. Pod slovem nejlepší je skryto opravdu hodně. Neznamená to jen výsledek na soutěži, ale je za tím schovaná pokora, úcta, slušnost. Znamenáček od počátku reprezentoval klub s Milanem, potom nastoupila éra špičkových reprezentantů: Koubek Stanislav, Zounek Radek, Šturma Petr, Budín Vladimír. K tomu se přidali další reprezentanti, jako Samek Ondřej, Peřinka Filip, Košíková Karin, Bělohlavová Jana, Zlatohlávková Tereza, Pavlasová Božena, Znamenáčková Barbora, Šinerová Adéla, Kavalír David a mnoho dalších, které SPORT RELAX vychoval až ke státnímu znaku na hrudi. „Jsem rád, že někteří pokračují jako trenéři SPORT RELAX a moc si toho vážím. Jsou to Jaromír Pokorný, Ondřej Kovács, Barbora Znamenáčková, Adéla Šinerová, Karel Fröhlich, Božena Pavlasová. Máme mnoho dalších výborných závodníků, ale to už by to bylo na delší psaní,“ pokýval hlavou.

„Nesmím opomenout, že máme skvělou sportovní přípravku, nazvanou ,,pohybovky," kterou vede Karin Znamenáčková a od září se ještě rozšíří," připomněl. SPORT RELAX nabízí pro ženy cvičení aerobiku, Bosu, Flexi bary, Fitbally a kruhové tréninky. Nově jsou zavedeny kvalitní kruhové tréninky pro mladé ženy a muže, které veden reprezentantka Barbora Znamenáčková.

„Dnes máme mnoho zkušeností, které zdokonalí výuku. Máme kontakt s mistry bojových umění i mimo karate. A proto bych nabídl klub Sport Relax s touto větou: Chceš dělat něco smysluplného, něco co tě dokáže posunout nejen po psychické, ale i fyzické stránce? Chceš být vytrvalý a mentálně silný? Staň se členem Karate Sport Relax. Nábor bude v červnu a září," láká Znamenáček zájemce o karate.

„Věřím, že se nám bude stále dařit a už se těšíme na nové členy, kteří se mohou informovat na našich webových stránkách www.karate-znamenacek.cz, nebo facebooku: KARATE SPORT RELAX nebo instagramu: karate_sportrelax a bannerech po České Lípě. Můžete nás vidět i na městském stadionu, kde probíhá kondiční příprava," uzavřel vše Znamenáček.